Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Sieben Weltkriegsbomben sollen am Sonntag in dem rund 300 Hektar großen Waldstück bei Grünheide, auf dem Tesla seine Fabrik errichten möchte, gesprengt werden. Das hat Grünheides Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister am Freitag mitgeteilt.

Die Sprengungen sind in der Zeit von 10 bis 13 Uhr vorgesehen. In Abstimmung mit der Polizei und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg wird ein Sperrkreis von 600 Metern eingerichtet. "Durch die Sicherheitsmaßnahmen wird es notwendig, die Bundesautobahn 10 und die Landesstraße 38 für 15 bis 30 Minuten voll zu sperren", teilt Bauermeister weiter mit. Vom Betreten des Waldgebiets zwischen den Landesstraße 23 und 38 bei Freienbrink wird ebenfalls abgeraten. Das Betreten des"Tesla-Waldes"hatte Grünheides Bürgermeister Arne Christianiwegen der laufenden Kampfmittelräumung ohnehin untersagt.

Suche und Räumung sind auch noch nicht abgeschlossen. "Aber bei sieben Bomben war die Sprengung jetzt notwendig", sagt Bauermeister. Auch für die Menschen, die im Wald arbeiten, würde die Gefahr sonst zu groß. Es handele sich um 50-Kilo-Bomben amerikanischen Typs. Der Zugverkehr auf der angrenzenden Bahnstrecke solle laut Bauermeister nicht beeinträchtigt sein.