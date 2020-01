Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Andrea Sawatzki zählt zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Sie steht aber nicht nur vor der Kamera, sondern schreibt auch Bücher, in denen die fiktive Familie Bundschuh die Hauptrolle spielt. In ihrem aktuellen Buch "Andere machen das beruflich" wird Protagonistin Gundula als Lehrerin einspringen. Sie steht gleich vor großen Aufgaben, denn die Schule richtet ein Fest aus und sie soll das Theaterstück organisieren. Das Buch stellt sie am Sonnabend, 1. Februar, um 17 Uhr im Schlosstheater vor. Der Eintritt kostet 14, ermäßigt sieben Euro. Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Ruppiner Anzeigers, Karl-Marx-Straße 48, in Neuruppin.