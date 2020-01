Karatewettkampf in Dresden

Ingo Lorenz

Dresden Am vergangenen Sonnabend reisten die Karatekas des 1. Brandenburger Kampfsportvereins zu ihrem ersten Wettkampf im neuen Jahr nach Dresden.

Aleksej Valt, Kempes Poenaru, Thore Tschenisch, Tom Esslinger und Etien Siegel vertraten hier den Karatedachverband Land Brandenburg im Bereich Kumite. An den Dresden Open nahmen etwa 650 Wettkämpfer aus Deutschland, Russland, Weißrussland, Polen und Tschechien teil.

Aleksej Valt startete in der Kategorie U12 –38 Kilo. Sein Kampf war gut, aber er stand sich zeitweise selbst im Weg. Am Ende gab es ein Unentschieden und sein Gegner gewann den Kampf, da dieser den ersten Punkt geholt hatte. Das bedeutete für Aleksej das vorzeitige Aus.

Kempes Poenaru ging ebenfalls bei U12 +38 Kilo an den Start. Zwar ging es anfänglich etwas holperig los, aber er konnte sich steigern und gelangte mit klaren Siegen in das Finale. Hier traf er auf einen russischen Wettkämpfer, der ihn ein Kopf überragte. Da er genau das umsetzte was der Trainer Bodo Pippel vom Mattenrand anwies, beherrschte er seinen Gegner bis zum Schluss und holte sich die Goldmedaille.

Thore Tschenisch startete in der Kategorie U14 -44 Kilo. Er kämpfte sehr souverän und hatte am Ende Karatekas aus Weißrussland als Gegner. Durch sehr gute Fußtechniken und platzierte Faustschläge, gelang es ihm sich die Bronzemedaille zu sichern.

Tom Esslinger ging im Pool U18 -76 Kilo an den Start. Er setzte die Vorgaben des Trainers um, konnte sich ebenfalls souverän bis in das Finale durchkämpfen, was er gewann und mit der Goldmedaille nach Hause fuhr.

Mit Etien Siegel war das einzige Mädchen für den Landesverband im Rennen. Sie startete bei +68 Kilo in den Kategorien U18 und U21. In beiden erreichte sie die jeweiligen Finales und sicherte sich zweimal die Goldmedaille.

Der mitgereiste Trainer Bodo Pippel, war mit den Ergebnissen und gezeigten Leistungen sehr zufrieden.