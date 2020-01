red

Frankfurt (Oder) Bei einer Routinekontrolle haben Beamte des Hauptzollamts Frankfurt am Mittwoch insgesamt 305 340 unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Das berichtet Astrid Pinz, Pressesprecherin beim Zoll.

Die Zöllner kontrollierten einen Kleintransporter, der, über die Stadtbrücke kommend, ins Stadtgebiet fuhr. Auf Befragung gab der polnische Kraftfahrer an, er sei auf dem Weg zu einem Bekannten und die Ladung bestünde angeblich nur aus Kleidungsstücken. Die Kontrolle ergab dann jedoch, dass sich in den Kartons nicht wie angegeben Kleidungsstücke befanden, sondern mehr als 1 500 Stangen Zigaretten. Sie wurden beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde darüber hinaus ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern an.