René Wernitz

Potsdam (MOZ) Wer schnellstmöglich völlige Kita-Beitragsfreiheit will, hätte am 1. September die Linke wählen sollen. Wie zuvor angekündigt, sollte nach einem Wahlerfolg die Sache als erste Maßnahme umgesetzt werden. Daraus wurde nichts. Dennoch brachte die nun oppositionelle Partei das Thema in den Landtag ein.

Wie die havelländischen Fraktionsmitglieder Andrea Johlige und Christian Görke berichten, hätte man am Donnerstag einen Antrag zur Erarbeitung eines neuen Kita-Gesetzes vorgelegt, "mit dem sowohl die komplette Kita-Beitragsfreiheit als auch verbesserte Qualitätsstandards umgesetzt werden sollen. Leider wurde der Antrag von den Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen abgelehnt." Die Beitragsfreiheit sollte ab 2021 gelten.

Wenn Johlige und Görke sich beklagen, dass sich doch noch im Landtagswahlkampf 2019 alle Parteien für die vollständige Beitragsfreiheit bei der Kita-Betreuung ausgesprochen hätten, ist das so nicht wirklich zutreffend. Auf spd-brandenburg.de hieß es dazu im Wahlprogramm: "Unser nächstes Ziel ist, dass keine Familie mehr für die letzten drei Kitajahre Gebühren zahlen muss." Die Grünen meinten auf ihrer Webseite: "Wir wollen sowohl die Qualität in den Kitas weiterentwickeln als auch die gerade begonnene Einführung der Beitragsfreiheit fortsetzen." Die CDU ließ online wissen: "Das beitragsfreie letzte Jahr in der Kindertagesbetreuung ist ein wichtiger erster Schritt, um Eltern zu entlasten. Weitere Schritte müssen aber folgen. Wir wollen darum die Elternbeiträge in der Kindertagesbetreuung schrittweise abschaffen."

Tatsächlich wird der unter Rot-Rot vollzogene Einstieg in die Beitragsfreiheit durch das neue rot-schwarz-grüne Bündnis fortgesetzt. Im gemeinsamen Koalitionsvertrag ist festgelegt: "Die Koalition wird im Jahr 2022 das vorletzte Kita-Jahr beitragsfrei stellen. Im Jahr 2024 wird der gesamte Kindergartenbereich (3 bis 6 Jahre) beitragsfrei gestellt sein."

Indessen hatten vor der Wahl auch die anderen Parteien ihre Ansichten bzw. Ziele zur Beitragsfreiheit vorgetragen. Der AfD-Kernsatz lautete: "Um unsere Eltern finanziell zu entlasten, wollen wir, dass Kinder eine Kindertagesstätte inklusive der Tagesverpflegung kostenfrei besuchen können." Und BVB/Freie Wähler brachte das Thema so für sich auf den Punkt: "Insbesondere eine beitragsfreie Kita stellt einen entscheidenden Schlüssel zur Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder und zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar."