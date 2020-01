Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Mit Blumenkübeln auf der Fahrbahn möchte die Stadtverwaltung die Geschwindigkeit von Autofahrern auf der Fischbänkenstraße reduzieren. Ursprünglich war geplant, das mit einer Einengung der Straße zu erreichen, nachdem sich Anwohner in einer Petition über zu viel Verkehr und zu hohes Tempo der Fahrzeuge in dem verkehrsberuhigten Bereich beschwert hatten. Eine Verkehrszählung der Verwaltung hatte den Eindruck in Teilen bestätigt. Zwar wurde dort kein überdurchschnittliches Verkehrsaufkommen registriert. Bei 85 Prozent der Fahrer waren aber Geschwindigkeiten von bis zu 25 Kilometern pro Stunde gemessen worden.

Laut Baudezernent Arne Krohn wurde der Plan, die Straße einzuengen, bei einem Vor-Ort-Termin mit der Verkehrspolizei und der Verkehrsbehörde kritisch gesehen. Jedoch sei der Hinweis gekommen, dass es in dem Bereich ohne Weiteres möglich sei, Blumenkübel auf der Straße aufzustellen. Das werde demnächst passieren, kündigte Krohn an.

Anschließend müsse die Entwicklung beobachtet werden. Das sei von der Polizei auch mit Blick auf die Poller zur Seepromenade angeregt worden, sagte Krohn. "Es gibt dort einen intensiven Zulieferverkehr, der auch über die Steinstraße laufen könnte." Vor allem, wenn mittelfristig im Seetorviertel der Bau der Wohnungen abgeschlossen ist, sei die Gefahr groß, dass ein neuer Schleichverkehr entstehe.