MOZ

Lindow Eine 48-Jährige und ihr 36-jähriger Bekannter tranken am Donnerstagabend gegen 22 Uhr an der Rheinsberger Straße in Lindow gemeinsam Alkohol. Im Verlauf des Abends kam es erst zu einem Streit und schließlich auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Tests der Polizei vor Ort ergaben, dass die Frau 3,34 Promille und der Mann 2,40 Promille hatte. Die Beamten riefen für die 48-Jährige einen Rettungswagen. Der 36-Jährige erhielt einen Platzverweis. Es stellte sich heraus, dass eine medizinische Versorgung der Frau nicht nötig war. Zu ihrem eigenen Schutz wurde sie aber in Gewahrsam genommen und später entlassen.