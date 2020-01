Ina Hocke

Niemegk/Schlalach Mit der notariellen Unterzeichnung der Verträge gewinnen die bisherigen Planungen für den Neubau der Kita in Schlalach sowie der Erweiterung der Kita "Spatzennest" und dem Hort "Flinke Eichhörnchen" an Schärfe.

Das Amt Niemegk und die Johanniter setzen damit ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Bereits seit dem Jahr 2006 sind die Johanniter in der Stadt Niemegk aktiv und betreiben die Kita "Spatzennest" sowie den Hort" Flinke Eichhörnchen".

Neben der Erweiterung der Kita "Spatzennest" wurde auch ein Neubau für den Hort "Flinke Eichhörnchen" festgelegt. Beide Einrichtungen sollen künftig auf dem aktuellen Kitagelände mit rund 6.800 Quadratmetern Platz finden. Geplant sind 136 Plätze für die Kita und 170 Plätze für den Hort. Die Architektenplanungen beginnen in den nächsten Monaten. Da die Bau- und Abrisssituationen aufwendiger in der Planung sind, um einen Kitaalltag zu gewährleisten, kann noch kein Fertigstellungstermin genannt werden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde über die neue Kita in Schlalach der Gemeinde Mühlenfließ berichtet, dass die Johanniter-Unfall-Hilfe den Bau und Trägerschaft übernehmen werden. In der Zwischenzeit wurde das vakante Grundstück auf die Treuenbrietzener Straße verlegt, sodass Dorfgemeinschaftshaus sowie der dahinter befindliche Jugendclub erhalten bleiben. Das wurde in der letzten Gemeindevertreter-versammlung beschlossen. "Das hat den Vorteil das bestehende Gebäude weitergenutzt werden, aber auch die Baukosten ohne einen Abriss geringer ausfallen" so Ralf Boost, Regionalvorstand der Johanniter in Potsdam-Mittelmark-Fläming. Geplant ist die Kita für 44 Kinder auf einer Grundstücksfläche von ca. 1.550 Quadratmeter mit einer Bauzeit von 18 Monaten.