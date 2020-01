MOZ

Uckerfelde Uckerfelde. Eine Polizeistreife entdeckte am Freitagmorgen auf der A 11 einen Mazda mit falschen Kennzeichen.

Den wollten die Beamten kontrollieren. Doch der Mazda-Fahrer hatte an einer Kontrolle kein wirkliches Interesse und gab Gas. An einer Baustelle hinter dem Kreuz Uckermark wurde Flucht schließlich durch einen Sandhaufen scherzhaft beendet . Der 31-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Eberswalde gebracht werden musste. Außerdem wurde er vorläufig festgenommen, da unter Drogeneinfluss stand und der Verdacht der Hehlerei im Raume steht.