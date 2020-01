Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ziemlich viel Ärger hat sich ein 13-jähriger Schüler in Neuruppin eingebrockt. Der Junge hat am Mittwoch über einen Nachrichtendienst in einem Klassenchat mehrere Hakenkreuze verschickt. Seine Mitschüler teilten das einem Lehrer mit. Zudem wurde der Vorfall bei der Polizei angezeigt. Nun ermittelt der Staatsschutz in der Sache.