Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) An der Fehrbelliner Straße in Neuruppin sind am Donnerstag zwischen der Mittagszeit und den späten Abendstunden an mehreren Autos Reifen zerstochen worden. Der BMW, der VW und der Opel standen laut Polizeiangaben auf einem Klinikparkplatz. Bei allen wurden die Reifen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt etwa 300 Euro. An der Junckerstraße wurden im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen alle vier Reifen eines BMW zerstochen. Schaden: etwa600 Euro.