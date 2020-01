The Professor and the Madman

Frankfurt (Oder) (MOZ) 1877 endlich sollte es klappen. Ein Nachschlagewerk zur englischen Sprache, der beherrschenden jener Zeit. Ursprung, Bedeutung und Entwicklung eines jeden Wortes wollte die hoch angesehene Kommission aus Gelehrten von Oxford darin sehen. Doch bisher war das Unterfangen an der schieren Größe der Aufgabe gescheitert. Ausgerechnet ein Laie, ein Autodidakt, der keinen adäquaten akademischen Titel vorweisen konnte, sollte es richten. Doch James Murray konnte die Herren überzeugen, um bereits kurze Zeit später schon, immer noch beim Buchstaben A, vor der Aufgabe zu stehen. Dann aber bekam er Unterstützung. Aus einer Irrenanstalt. Dort saß ein Offizier der US-Army ein, der einen Unschuldigen erschossen hatte. Doch weil der Anstaltsleiter hinter William Chester Minor nicht den Mörder, sondern das gequälte Genie sah, konnte der Kontakt zu Murray hergestellt werden. 51 Jahre nach dem Neustart des Vorhabens wurde das Werk vollendet, mehr als dreimal so dick wie geplant. Und das ist seine Geschichte.

Immerhin zwei Oscar-Preisträger konnte Farhad Safinia für seinen Film verpflichten. Wenn auch mit Mel Gibson und Sean Penn ein eher ungewöhnliches Paar hier antritt, die beiden passen in ihre Rollen ohne Frage. Gibson, der den versessenen Wortedeuter spielt, darf sehenswert sein Image aufpolieren. Und Sean Penn wächst als dennoch irrer US-Offizier über sich hinaus. Er ist auch so gut wie der einzige Aufreger der Inszenierung, die ansonsten dem Inhalt und dem Ort der Handlung angemessen immer zurückhaltend bleibt. Das allerdings stellt keineswegs den Unterhaltungsfaktor in Frage. Sicher, man muss sich auf das Thema einlassen wollen. Dann aber gibt es ein wirklich gelungenes Lehrstück zur Sprachgeschichte, abgehandelt in einem souverän umgesetzten Biopic, das zugleich auch ein Spiegel des damaligen Zeitgeistes ist. On top enthält der Film von Safinia noch die gesamte Dramatik der Fortschrittsgeschichte. Denn auch ohne, dass es genannt wird: 90 Jahre nach Fertigstellung ist dieses umfassende Werk in Zeiten von Wikipedia nahezu überflüssig geworden.

