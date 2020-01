Markus Kluge

Kleinzerlang (MOZ) Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem verschwundenen Holzadler. Der geschnitzte Vogel ist ein Seitenteil einer Parkbank, die in Kleinzerlang steht. Vermutlich in der Nacht zum 16. Januar war der Adler abgesägt und gestohlen worden. Mitarbeiter des Rheinsberger Ordnungsamtes zeigten den Schaden am Donnerstag an, der auf rund 250 Euro geschätzt wird. Der Adler hat eine Länge von etwa 1,40 Meter. Wer hat die Tat beobachtet oder wer kann Angaben zum Verbleib des geschnitzten Adlers machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Neuruppin unter 03391 3540 entgegen.