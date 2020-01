Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Schreiben, lesen und besprechen selbst geschriebener Werke steht auf dem Programm der neuen Schreibwerkstatt für Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren, die in der kommenden Woche im Nauener Familien- und Generationenzentrum (FGZ) gegründet wird. Zu einem ersten Kennlerntermin lädt Ines Kubenz am 30. Januar um 15.30 Uhr ein. Treffpunkt ist die Stadtbibliothek in der Ketziner Straße 1. Erste eigene Werke können gern mitgebracht werden. Über ihre Motivation sagt Ines Kubenz: "Kinder, die selber schreiben, fördern ihre Kreativität und das Selbstbewusstsein. Sich Ausprobieren, auf der Suche nach der eigenen Sprache sein - das ist spannend und unterstützend in der Persönlichkeitsentwicklung." Für Nachfragen ist sie unter 03321/408311 von Montag bis Mittwoch erreichbar.