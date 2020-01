MOZ

Wusterhausen Ab kommender Woche sind die Wusterhausener gefragt, sich mit Anregungen und eigenen Ideen in die Zukunftsgestaltung ihrer Gemeinde einzubringen. Hintergrund ist die Beteiligung der Bevölkerung an der Erstellung eines Integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes (INGEK) für die Zeit bis 2035.

Dabei sollen die Bewohner nicht nur informiert, sondern aktiv miteinbezogen werden. Ziel der drei Ortsteilwerkstätten ist es, konkrete Pläne zu erarbeiten und somit gemeinsam den Grundstein für die zukünftige Entwicklung zu legen. Hierzu stellt das Büro Blau die Ergebnisse der vergangenen Monate vor. Neben der Analyse von Bestandsdaten und bestehenden Konzepten wurden Interviews mit fach- und ortskundigen Personen geführt. Schrittweise ist dabei in Abstimmung mit der Lenkungsgruppe um Bürgermeister Philipp Schulz (parteilos) ein Leitbild entstanden. Dieses soll ebenso diskutiert werden wie die Ergebniss der Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analyse. Dabei ist die Einschätzung jener am wichtigsten, die sich am besten mit dem Leben in Wusterhausen auskennen – die Bewohner aller Ortsteile.

Am Mittwoch, 29. Januar, von 18 bis 20 Uhr findet im Kulturhaus Trieplatz die erste Werkstatt für die nördlichen und östlichen Ortsteile statt. Am Mittwoch, 12. Februar, von 18 bis 20 Uhr folgt im Dorfgemeinschaftshaus Metzelthin die Veranstaltung für alle südlichen Ortsteile. Die Bewohner Gartows, Bantikows und der Stadt Wusterhausen werden am 19. Februar von 18 bis 20 Uhr in die Dossehalle eingeladen.

Weitere Informationen unter www.unser-wusterhausen.de