Matthias Henke

Seilershof In der Seilershofer Dorfmitte wird gebaut. Anstelle des ehemaligen, viele Jahre leerstehenden Dorfkonsums entsteht ein modernes Gemeindezentrum – auch wenn am Freitagvormittag gerade keine Handwerker zugegen waren.

Ende Oktober vergangenen Jahres wurde an der Hauptstraße der erste Spatenstich für das etwa 450 000 Euro teure Projekt vollzogen. 75 Prozent davon werden gefördert. In diesem Herbst, so hoffen alle Beteiligten, kann man sicher schon das Gemeindezentrum nutzen. Damit sich Interessierte stets ein Bild machen können, wie das Seilershofer Gemeindezentrum im fertigen Zustand aussehen wird, informieren Zeichnungen im Schaukasten vor der Baustelle über das Projekt.