Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgischen Sozialdemokraten wollen ihre Führungsriege von morgen aufbauen.

Zu diesem Zweck soll eine "Talentakademie" ins Leben gerufen werden. Einen entsprechenden Antrag wollen Generalsekretär Erik Stohn und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert in den nächsten Landesvorstand einbringen. Sie knüpfen damit an eine Initiative des ehemaligen Generalsekretärs Klaus Ness an, der 2009 einen sogenannten Qualitätszirkel gegründet hatte. Den haben neben Schubert, die heutige Wissenschaftsministerin Manja Schüle, der Landrat des Barnim, Daniel Kurth, sowie der heutige Staatssekretär in der Staatskanzlei Benjamin Grimm durchlaufen. Cornelia Schulze-Ludwig, heute Bürgermeisterin von Storkow, erklärt, dass in dieser Weiterbildung Redenschreiben, der Umgang mit Bürgern und Verwaltungen geübt wurde. Außerdem gab es Mentoren aus der SPD-Ministerriege und den Landtagsabgeordneten. Das wichtigste seien die Kontakte gewesen, die dabei geknüpft wurden, so die Kommunalpolitikerin heute. Nach zwei solchen Schulungsjahrgängen schlief die Kaderschmiede in der Form ein.