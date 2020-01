Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Regio-Nord-Chef Olaf Bechert hat angekündigt, dass er und die Entwicklungsgesellschaft des Mittelzentrums das überregional bedeutende Brandenburger Wasserfest in Fürstenberg nicht mehr vorbereiten und durchführen wollen. Darüber informiert worden sei der Fürstenberger Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) bereits am 10. Januar. In der Sitzung am 30. Januar sollte das Stadtparlament informiert werden. Bechert begründete die Entscheidung damit, dass die zusätzliche Leistung der Regio Nord für die Wasserstadt "zeitlich schon einige Jahre die Personalstruktur der Gesellschaft" überforderte. Maßgeblich seien Organisation und Durchführung des Events "durch mich persönlich und in meiner Freizeit erbracht" worden. In den vergangenen Jahren habe sich bereits abgezeichnet, dass er dieses "ehrenamtliche Engagement" einschränken sollte. Beratend wolle er dennoch "für die Weiterführung der Wasserfest-Idee zur Verfügung stehen".

Robert Philipp bestätigte am Freitag, dass er von Bechert von diesem Schritt informiert wurde. Allerdings sei in der Gründerzeit der Regio Nord um 2009 eine wesentliche Forderung der Stadt Fürstenberg gewesen, dass die GmbH das Wasserfest managt. Er wolle den Stadtrat deshalb fragen, ob die Kommune auf eine Erfüllung des Auftrages bestehen sollte.

Unterdessen hat sich Philipp mit Protagonisten des Wasserfestes beraten, was es für Optionen gibt.