Ulf Grieger

Seelow (MOZ) An der an der Einfahrt zum Einkaufszentrum in der Diedersdorfer Straße hat sich am Freitag gegen 16.40 Uhr ein Unfallzwischen einem Pkw Renault und einemPkw Toyota Corolla ereignet.

Die Fahrer der Fahrzeuge, ein Mann und eine Frau, wurden dabei verletzt. Die Seelower Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften im Einsatz. Die Straße war zeitweise gesperrt.