Ausbildungsbörse in Fürstenwalde: Am Stand der Woltersdorfer Heizungsfirma HSW informiert sich Michael Stoll (15, aus Storkow, links) bei Falco Spiller, Celine Bögel, Erik Stopperan und Jeremias Rothaug (r.) über den Handwerksberuf. © Foto: Bettina Winkler

Ausbildungsbörse in Fürstenwalde: Die Azubis des Forst Land Brandenburg, Daniel Probst, Florian Miethe und Janik Hempel (v.h.r.) demonstrieren am Fahrsimulator die Arbeit einer Rückemaschine. Seline Labahn (14, aus Fürstenwalde ) und Dominik Helmig (15, aus Fürstenwalde) finden die Übungsfahrten mit dem Tragschlepper spannend. © Foto: Bettina Winkler

Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde Handwerk, Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung und Versicherungen - an Angeboten für den beruflichen Einstieg mangelte es bei der 13. Fürstenwalder Ausbildungsbörse nicht. 91 Aussteller, davon 56 Unternehmen auf der Region @see, warben um das Interesse von Schülerinnen und Schülern. Die zahlreich in der EWE-Sporthalle erschienenen Jugendliche konnten aus 140 Berufen und 7250 Ausbildungsplätzen wählen. Die Ausbildungsbörse sei als gemeinsame Botschaft von Stadtverwaltung und regionaler Wirtschaft zur Gewinnung und Sicherung dringend benötigter Fachkräfte zu verstehen, betonte Bürgermeister Matthias Rudolph. Den ausstellenden Unternehmen wusste er einen Rat zu geben: "Erkennen Sie das Potential und greifen Sie zu", so Rudolph.

Zu lange Schulzeiten

Das Angebot steht - an der Nachfrage mangelt es aber manchmal. Axel Quenzel von der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg hat so seine Erfahrungen gemacht. "Überall fehlt es an Auszubildenden", klagt er auf Nachfrage der MOZ. Besonders betroffen seien Gastronomie und Einzelhandel. Einen Grund sehe er darin, dass viele Jugendliche ihre Schulzeit zu sehr in die Länge ziehen. Die Fixierung auf das Abitur und Unentschlossenheit seien Gründe. Angetan ist Quenzel von der gelungenen Integration mancher Flüchtlinge. Viele Betriebe hätten ihre Skepsis abgebaut und machten, trotz vereinzelter Mängel bei Deutschkenntnissen, sehr gute Erfahrungen.

Keine Problem mit der deutschen Sprache hat Bounou Wanissou. "Nein, nicht aus Berlin – ich komme aus Benin", sagt der 20-Jährige und lacht. Am Oberstufenzentrum in Fürstenwalde absolviert er gerade die 9. Klasse. Von der Ausbildungsbörse ist er begeistert: "Sehr interessant – viele gute Informationen". Der junge Afrikaner hat auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Er wolle Koch werden. Er mag den Duft der Speisen so, fügt er hinzu. Er habe sich ausführlich über die Ausbildung informiert. Eben habe er seine Bewerbung bei einem Bad Saarower Gastronomiebetrieb abgegeben, erzählt er stolz.

Traditionell gut besucht ist der Stand der Polizei. Bundes- und Landespolizei waren vertreten. Über zu wenig Bewerbungen könne die Polizei nicht klagen, erklärt Hans-Harald Grandt von der Bundespolizeiakademie. Der Bildungsstand vieler Bewerber ließe aber zu wünschen übrig, fügt er hinzu. Gerade bei der Rechtschreibung stelle er oftmals Defizite fest.

Glanzlicht war der Innotruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der anhand von 80 Exponaten interaktiv über zukunftsträchtige Technologien informierte. Die Ausbildungsbörse hat auch am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Preise wurden vergeben an: Eric Schoppe/Firma Stama (Ausbildungspreis Azubi). Gevar Maler GmbH (Ausbildungspreis Firma). Aus- und Weiterbildungszentrum Fürstenwalde und TÜV Nord (Ehrenpreis). Firma Bonnava (Preis für betriebliche Ausbildungsvielfalt).Neue Botschaftern Region @see: Evelin und Matthias Beier (Irrlandia), Wolfgang Süß (Sensys), Benjamin Meise (Agrarfrisch) und John Drechsel (E.dis Netz GmbH).