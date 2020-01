Berlin (NBR) Auf den ersten Blick könnte man vermuten, Horst Seehofer habe sich vom Vorhaben der umstrittenen biometrischen Gesichtserkennung von Menschenmengen auf Flughäfen und Bahnhöfen verabschiedet.

Im Entwurf zum neuen Bundespolizeigesetz, das jetzt zur Abstimmung an die anderen beteiligten Ministerien verschickt wurde, taucht sie nicht mehr auf.

Die Antwort auf den vermeintlichen Sinneswandel ist einfach: Eine Regelung, die nicht im Gesetzentwurf steht, kann auch nicht von SPD-Justizministerin Christine Lambrecht torpediert oder blockiert werden. Den Gesichtserkennungs-Passus, so die Hoffnung der Unionsfraktion, kann man nach einem Kabinettsbeschluss ja wieder ins Gesetz hineinschreiben, wenn es im Parlament verhandelt wird. Der Streit darüber wird also verschoben.

Warum dann diese Volte? Den CSU-Innenminister drängt die Zeit. Ganz abgesehen von der Frage, ob sein Parteichef nicht doch schon bald die CSU-Minister auswechselt, setzt auch der Fahrplan des politischen Betriebs enge Grenzen. Seehofer hat noch mehrere Gesetzesvorhaben in Vorbereitung, und ihm ist klar: Was er nicht im ersten Halbjahr auf den Weg gebracht hat, das wird in dieser Legislaturperiode nichts mehr. Ab Juli führt Deutschland für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft, und daran schließt sich der Wahlkampf für die Bundestagswahl im Herbst 2021 an.

Seehofers Taktieren hat jedoch einen Haken: den Koalitionspartner SPD. Sein Ja zur Gesichtserkennung scheint mehr als zweifelhaft. Und die Auseinandersetzung mit anderen umstrittenen Punkten des Polizeigesetzes hat noch nicht mal angefangen.