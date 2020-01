Britta Gallrein

Bernau Für Handball-Fans wird es ein spannendes Wochenende. Denn es stehen gleich zwei Barnim-Duelle auf dem Programm.

Da wäre zuerst am Sonnabend um 16 Uhr das Verbandsliga-Spiel der Damen des HSV Bernauer Bären gegen den Finowfurter SV. In der Sporthalle am Wasserturm müssen die Gastgeberinnen aus Bernau richtig Gas geben, denn das Team von Trainer Daniel Kahl steht mit dem Rücken zur Wand. Die Aufsteigerinnen konnten bislang noch keine Partie in der neuen Liga gewinnen, stehen mit 0:22 Punkten am Ende der Tabelle. Wenn es noch etwas werden soll mit dem Klassenerhalt, dann müssten mal Punkte her.

Gegen die Nachbarinnen vom Finowfurter SV wird das aber kein leichtes Unterfangen, denn die Handballerinnen unter Anleitung von Trainer Dirk Menzel sind gut drauf. In zehn Ligaspielen konnten die Schorfheiderinnen sechsmal das Parkett als Sieger verlassen. Mit 12:8 Punkten liegen sie auf einem sicheren fünften Tabellenplatz. Den Sieg gegen die Bernauerinnen dürften sie fest eingeplant haben. Das Hinspiel konnten die Finowerinnen in eigener Halle deutlich mit 28:18 für sich entscheiden.

Einfach sitzen bleiben

Auch bei den Männern stehen sich die Bernauer Bären und der Finowfurter SV gegenüber – allerdings in der Landesliga. Wer möchte, kann also einfach in der Halle sitzen bleiben, denn Anpfiff bei den Männern ist um 18 Uhr ebenfalls in der Sporthalle am Wasserturm.

Bei den Männern ist das Kräfteverhältnis allerdings ein anderes. Der Finowfurter SV konnte sich in dieser Saison sehr gut verstärken und liegt derzeit auf Platz vier. Die Bernauer lauern in Schlagdistanz zwei Plätze dahinter. Dass es wieder eine ganz knappe Partie zu werden könnte, lässt der Blick auf das Hinspiel ahnen. Das gewannen die Finowfurter denkbar knapp mit 19:18 in eigener Halle.