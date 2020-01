Heiner Böhme

Petershagen Der Turn- und Sportclub Strausberg lädt am Sonnabend (15 und 18.30 Uhr) sowie am Sonntag (9 und 14.30 Uhr) zu seiner Turn-Gala mit 17 Programmpunkten und allen Facetten der Vereinsarbeit in die Petershagener Giebelseehalle.

Zu den zahlreichen Hauptdarstellern gehören auch Marie Triebkorn und Jenny Westphal, die eine Kostprobe ihres Können geben werden. Das Duo nutzt Bänder als Turngerät. Diese robusten Bänder, an deren unteren Ende sich eine Lasche zum Einhängen von Armen und Beinen befindet, werden dicht unter der Hallendecke befestigt. An diesen, Strapaten genannten Bändern, präsentieren die Turnerinnen erstmals diese Akrobatik. Scheinbar schwebend, zeigen sie akrobatische Posen und fliegen atemberaubend durch die Luft. Bei aller Dreherei behalten sie dennoch die Übersicht für ihre einfallsreiche Choreografie. "Wir dachten uns irgendwann, dass Strapaten sehr gut zum Thema der diesjährigen Turn-Gala passen würden. Nachdem wir festgestellt haben, dass wir beide uns für die Strapaten begeistern, beschlossen wir ein Programm für die Gala auf die Beine zu stellen."