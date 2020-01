Britta Gallrein

Wandlitz Sie ist ein sportliches Ausnahmetalent. Die Wandlitzerin Blanka Dörfel überzeugte schon als Kind und Jugendliche mit exzellenten Leistungen auf der Laufstrecke. Bereits als 14-Jährige hängte sie bei regionalen Wettbewerben wie dem Liepnitzseelauf auch die Erwachsenen ab. Inzwischen zählt die jetzt 17-Jährige, die die Sportschule in Cottbus besucht und für den LC Cottbus startet, zu den besten Nachwuchsläuferinnen Deutschlands. Sie hat ein grandioses Jahr hinter sich – und große Pläne für 2020.

"Mein sportlicher Höhepunkt im vergangenen Jahr war das Qualifizierungsrennen für die Jugend-Olympiade im Sommer", erklärt Blanka Dörfel. Über die 2000 Meter Hindernis brauchte die 1,57 Meter kleine, zierliche Athletin aus dem Barnim gerade mal 6:29 Minuten und lief damit nicht nur der Konkurrenz davon, sondern auch neue europäische Bestzeit. Damit sicherte sich sich das Ticket für die Teilnahme an den Europäischen Olympischen Jugendspiele in Baku (Aserbaidschan) im Juli vergangenen Jahres. "Als ich die offizielle Kleidung des Deutschen Olympischen Sportbundes bekommen habe, das war schon ein tolles Gefühl", erinnert sich Blanka. "Das letzte Jahr lief ohnehin sehr gut. Aber dass ich den 2000 Meter Lauf gewonnen habe, das war noch einmal das i-Tüpfelchen", sagte die junge Sportlerin, die ihr Geheimrezept so beschreibt: "Wenn andere nicht mehr können, hören sie auf. Ich laufe einfach weiter. Wie im Tunnel."

In Baku bestätigte sie dann ihre Top-Leistung. Obwohl die kleine Barnimerin im Finale dann auch mal die Ellenbogen ausfahren musste, um sich vor dem Sprung über die Hindernisse genug Platz zu verschaffen, war sie auch gegen die internationale Konkurrenz nicht aufzuhalten. Blanka sprintete in Baku nach 6:39:02 Minuten als Erste über die Ziellinie. Damit holte sie sich nicht nur die Goldmedaille, sondern stellte auch einen neuen Rekord bei den Olympischen Jugendspielen auf – so schnell wie sie war noch keine vor ihr.

Und es gab noch mehr Grund zum Jubeln. Beim 10-Kilometer-Straßenlauf in Dresden hängte der Brandenburger Lauf-Floh mal eben die komplette Damen-Konkurrenz ab und siegte. Und das in einer Zeit, die für Aufmerksamkeit sorgte: 35:37 Minuten. Und – man ahnt es schon – auch das war die deutsche Bestzeit in ihrer Altersklasse.

Bewegung, das ist für die kleine Athletin mit den wuscheligen Haaren das Lebenselixier. "Ich habe immer Lust auf Sport. Der Mensch ist doch zum Laufen geboren", kann sie Sportmuffel so gar nicht verstehen. "Für mich ist Sport auch das beste Mittel, um den Alltag loszulassen und Stress abzubauen", verrät sie. Auch die dunkle und kalte Jahreszeit hindert sie nicht daran, die Laufschuhe zu schnüren. Ausreden – gibt es für sie nicht. "Im Dunkeln laufe ich total gerne. Ich setze mit dann eine Kopflampe auf – das geht super."

Jakobsweg als Ausgleich

Andere Hobbys neben dem Sport hat sie kaum. Konsequent, dass da auch in ihrer Sommerpause die Bewegung nicht zu kurz kam. "Da bin ich mit meiner Mutter eine Woche lang den Jakobsweg in Andalusien gewandert. Bei 40 Grad haben wir da 400 Kilometer zurück gelegt", berichtet sie lachend und man ahnt, dass das auch kein gemütlicher Spaziergang war.

Nach der Schule will die 17-Jährige mit Leistungssport weiter machen. "Ich möchte als Sport-Polizistin in Kienbaum trainieren", kündigt sie an. Für dieses Jahr hat sie große Ziele. "In der Hallensaison möchte ich bei den Deutschen Meisterschaften und den Norddeutschen Meisterschaften meine Bestleistungen über 800, 1500 und 3000 Meter verbessern." In ihrer Altersklasse ist sie da auch ganz weit vorne. Über die 3000 Meter belegt sie derzeit Platz fünf der deutschen 3000-Meter-Läuferinnen.

Sieg im Straßenlauf angepeilt

Sehr gute Chancen hat die 17-Jährige sicher auch im 10-km-Straßenlauf bei den Deutschen Meisterschaften im Mai. Dann wäre da noch die Cross-Europameisterschaft in Irland. Im Dezember 2019 hatte Blanka Dörfel mit 15:18 Minuten über die 4,225 Kilometer lange Geländestrecke Platz 38 in dem internationalen Feld belegt. Das zu verbessern, ist ihr Plan.

Und dann ist da die Leichtathletik-Weltmeisterschaft der U 20 in Nairobi im Juli. "Da will ich unbedingt dabei sein", kündigt Blanka Dörfel. Wenn sie so weiter macht, dürfte es wohl keinen Grund geben, warum das kleine Barnimer-Lauf-Wunder nicht auch diese Hürde mit Bravour meistern sollte.