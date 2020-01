Kerstin Bechly

Frankfurt (MOZ) Jörg Brümmer ist in drei Sportarten zu Hause: im Judo, Sumo und American Football. Beim 10. Mittwochs-Talk im Kiez am 29. Januar um 18 Uhr will der heute 55-Jährige vor allem über seine Zeit als Sumo-Ringer erzählen. Über diese Sportart sagt der Autodidakt und erste deutsche Amateurweltmeister im Sumo von 1998: "Hier haben mir die schnellen guten Kämpfe und die Kampfzeit sehr zugesagt. Sumo ist damit für Zuschauer sehr attraktiv, zumal die Regeln sehr schnell zu verstehen sind."

Der Judoka spielte auch Football

Brümmer trat auch auf Veranstaltungen auf, um Sumo populär zu machen. Das ist inzwischen selten geworden. Im Film "Sumo Bruno", der teilweise an seine Laufbahn angelehnt ist, spielte er eine Nebenrolle. Davor war der jetzige Erzieher im Judo international erfolgreich. Der ehemalige ASK-Sportler wurde nach der Wende mehrfach Militärweltmeister und erreichte 1991 als Fünfter bei den Judo-Weltmeisterschaften seinen größten Erfolg. Und dann gibt es noch eine intensive Zeit bei den American Footballern der Frankfurter Red Cocks. Dort spielte er in deren Bundesliga-Zeiten ab 1999 gut drei Jahre in der Defense. Zum Mittwochs-Talk bringt er seinen einstigen Weggefährten und heutigen Präsidenten des 1. ASC Frankfurt, Stephan Bandke, mit. Einige Jugend-Footballer werden ihre Sportart präsentieren.

Moderiert wird der Abend im Nachbarschaftstreff Gute Stube, Pablo-Neruda-Block 2, wieder von Uwe Köppen.