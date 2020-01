Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Oberstufenzentrum (OSZ) "Gottfried Wilhelm Leibniz" in Eisenhüttenstadt lädt an diesem Sonnabend von 10 Uhr bis um 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Im MOZ-Interview stellt Standortleiterin Birgitt Fischer ihre Schule vor.

Frau Fischer, wie würden Sie das Oberstufenzentrum in Eisenhüttenstadt charakterisieren?

Im Gegensatz zu anderen Schulen sind wir viele Schulen in einem. Wir haben innerhalb unseres Hauses eine Berufsschule, eine Berufsfachschule, eine Fachschule, eine Fachoberschule und außerdem Flüchtlingsklassen. Also viele Schulen unter einem Dach. Bei uns lernen Schüler nach Absolvierung der 10. Klasse, nach oben ist das Alter offen: In der Fachschule haben wir zum Beispiel einen Schüler, der 45 Jahre alt ist. Ich habe hier ein klasse Team, das aus motivierten Lehrern, engagierten Mitarbeitern im Sekretariat und einem legendären Hausmeister besteht. Diese tolle Mannschaft macht das OSZ aus. Darüber bin ich sehr froh und dafür bin ich auch dankbar.

Was unterscheidet die Berufsfachschule von der Berufsschule?

Die Berufsschule steht für die klassische duale Ausbildung, also die klassische Berufsausbildung mit Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen. In der Berufsfachschule hat die Schule den Hut auf bei der gesamten Ausbildung, das ist eine vollzeitschulische Berufsausbildung, um die sich die Schüler bei uns bewerben. Auch um die Praktika kümmern sie sich selbst. Wir bilden in der Berufsfachschule Sozialassistenten aus.

Was ist die Besonderheit der Fachschule?

In der Fachschule bieten wir zum einen die Ausbildung in der So­zialpädagogik an, die Erzieherausbildung. Sie setzt eine gewisse Reife voraus und einen vorgeschalteten Abschluss – mindestens den mittleren Schulabschluss mit der Fachoberschulreife. Andere Schüler haben bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung oder das Fachabitur oder das Abi­tur. Wer bei uns den Sozialassistenten mindestens mit 3,0 abschließt, bekommt von uns die mittlere Reife zuerkannt und darf dann ebenfalls an der Fachschule lernen.

Welche technische Ausbildung ist in der Fachschule möglich?

Als Besonderheit bieten wir in der Fachschule die Ausbildung im Bereich Maschinentechnik und im Bereich Elektrotechnik an. Voraussetzung ist hier ein bereits erlernter technischer Beruf. Dieses Angebot wird gern genutzt von Mitarbeitern von ArcelorMittal, die eine Höherqualifizierung erreichen möchten.

Wie kann man im OSZ das Fach­abitur ablegen?

Das Fachabitur können Jugendliche bei uns in der Fachoberschule ablegen, und zwar in zwei Fachrichtungen: Soziales sowie Wirtschaft und Verwaltung. Notwendige Voraussetzungen sind die mittlere Reife und ein selbst organisierter Praktikumsplatz für ein Jahr. Die Ausbildung dauert zwei Jahre. In der 11. Klasse besteht jede Unterrichtswoche aus zwei Tagen Schulunterricht und drei Tagen Praxis. Die 12. Klasse wird in der Schule verbracht.

Welche Möglichkeiten bietet das Fachabitur den jungen Leuten? Wa­rum sollten Jugendliche das Fach­abitur ablegen?

Ziel der Ausbildung bei uns ist das Erreichen der Studienreife, der Fachhochschulreife. Sie berechtigt zum Studium an allen Fachschulen und Fachhochschulen und was ganz wichtig ist: Immer mehr Hochschulen und Universitäten öffnen sich für Studenten mit dem Fachabitur.

Fach­abitur heißt aber nicht, dass man unbedingt studieren muss. Meine Erfahrung sagt: Etwa ein Drittel der Abiturienten geht dann sofort in die Erzieherausbildung bei uns, andere erlernen andere Berufe. Letztlich werden die Jugendlichen in den zwei Jahren ja auch persönlich reifer. Und viele finden sich in dieser Zeit beruflich, entdecken Berufe, an die sie vorher noch gar nicht gedacht hatten. Viele Unternehmen schätzen es, wenn sich bei ihnen junge Leute mit 18 Jahren bewerben, da diese einfach persönlich reifer sind als 16-Jährige.

Wie wird die Fachoberschule nachgefragt?

Das Angebot wird sehr gut genutzt. Wir haben pro Richtung in jedem Schuljahr eine Klasse.

Kann man im Oberstufenzentrum das Abitur mit berufsorientiertem Schwerpunkt ablegen?

Das bieten wir aufgrund der politischen Entscheidung, dass das Abitur in Eisenhüttenstadt nur noch am Albert-Schweitzer-Gymnasium und an der Gesamtschule 3 abgelegt werden kann, seit 2011 nicht mehr an.

Warum sollten sich Zehntklässler genauer informieren über die Angebote des OSZ?

Wir haben einen entscheidenden Vorteil: Wir sind eine kleine, aber feine Schule. Wir haben pro Jahrgang in den verschiedenen Bereichen immer nur eine, höchstens mal zwei Klassen. Das heißt, Lehrer und Schüler kennen sich wirklich, kennen sich persönlich. Wichtig ist natürlich, dass sich die Jugendlichen darüber informieren, welche Berufe sie bei uns erlernen können oder welche Möglichkeiten sich ihnen bieten mit den Abschlüssen, die sie bei uns erreichen.

Wie wird am Oberstufenzentrum mit digitalen Medien gearbeitet?

Da sind wir dank unseres Landkreises wirklich sehr gut ausgestattet. Wir haben in jedem Raum einen Beamer, haben in fast jedem Klassenraum ein Smartboard. Wir haben mehrere Computerkabinette und mehrere Wagen mit Laptops. Für den "Digitalpakt Schule" haben wir jetzt einen Medienentwicklungsplan neu geschrieben, der enthält unter anderem neue Laptops und ein Wlan-Netz in der Schule. Was uns fehlt, ist ein technischer Mitarbeiter für den Digitalbereich allein für unsere Schule. Momentan gibt es einen Mitarbeiter für mehrere Schulen. Jede Schule bräuchte einen eigenen Mitarbeiter, bei uns wäre der aber erst recht nötig, denn wir haben hier viel mehr Technik als andere Schulen und wir nutzen auch anspruchsvollere Software. Langes Warten auf den Techniker, wenn mal Probleme auftreten, hemmt wirklich den Unterrichtsprozess – da wünsche ich mir einen ständigen Ansprechpartner vor Ort.

Wie sieht im OSZ die Essenversorgung aus?

Wir haben seit 2017 eine sehr schöne Cafeteria. Dort gibt es täglich einen Mittagstisch und zusätzlich ein breites Imbissangebot.

Was sind Ihre Flüchtlingsklassen?

Das sind spezielle Klassen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Die jungen Leute kommen aus Einrichtungen verschiedener Träger und kommen im Alter von 16 bis 18 Jahren zu uns, da sie schulpflichtig sind. Sie bekommen bei uns nicht nur Sprachunterricht, sondern eine Art Berufsvorbereitung, auch in den Naturwissenschaften und in anderen Fächern. Nach den zwei Jahren Unterricht bekommen sie von uns ein Zeugnis, mit dem sie sich für eine Berufsausbildung bewerben können. 2015/16 haben wir mit fünf Klassen begonnen, momentan haben wir zwei Klassen mit je sieben Schülern.

Welche speziellen Herausforderungen stellen die Flüchtlingsklassen für die Lehrkräfte dar?

Die Herausforderungen sind groß – einige der Jugendlichen sprechen kein einziges Wort Deutsch, wenn sie zu uns kommen. Wir haben speziell eine polnische Kollegin eingestellt, die schon in Polen Deutsch als Fremdsprache unterrichtet hat und fließend Englisch spricht. Und wir haben einen Quereinsteiger, der ebenfalls fließend Englisch spricht und der mit den jungen Flüchtlingen auch lernt, wie man den normalen Alltag bewältigt.

Lernen Flüchtlinge auch in den anderen Bereichen des OSZ?

Wir haben einige Flüchtlinge bei uns, zum Beispiel in der Fachoberschule. In der Erzieherausbildung gibt es eine junge Frau, die zu großen Hoffnungen berechtigt. Und bei den Sozialassistenten haben wir einen jungen Mann, der dort das Lernniveau mitbestimmt.

Was erwartet die Besucher beim Tag der offenen Tür?

Wir stellen am Sonnabend alle Bildungsgänge, die wir anbieten, umfassend vor. Unsere Lehrkräfte stehen die ganze Zeit über für individuelle Gespräche bereit. Wer überhaupt noch nicht weiß, was er nach der 10. Klasse machen möchte, sollte einfach herkommen und sich informieren – auch unsere Schüler stehen für Gespräche bereit, können sozusagen aus erster Hand berichten. Wir bieten auch die Ausgabe der Praxisunterlagen für künftige Schüler der Fachoberschule an. Künftige Erzieher präsentieren Teile ihrer praktischen Arbeit wie das Anfertigen von Musikinstrumenten.

Wir informieren auch über die Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. Da bahnt sich ein Durchbruch an in der Erzieherausbildung – über die AFBG-Förderung, das Aufstiegs-Bafög. Es wird da­ran gearbeitet, die Bedingungen so zu gestalten, dass ab nächstem Schuljahr jeder Schüler bei den Erziehern dazu berechtigt ist, dieses Aufstiegs-Bafög zu bekommen. Der Gesetzgeber plant, den Darlehensanteil in einen Zuschuss umzuwandeln, so dass die Zuwendung letztlich ein Vollzuschuss sein wird.