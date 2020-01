MOZ

Falkenberg (MOZ) So lässt es sich leben: Deutlich besser geht es den Ponys und Pferden, die vor zwei Tagen von zahlreichen Helfern aus einem dunklen Stall in Falkenberg ganz knapp vor dem Schlachter gerettet wurden. Mit geschnittenen Hufen, gewaschenem Fell und satt gefressen können sie sich nun endlich artgerecht auf einer Wiese austoben und ihr neues Leben in Freiheit genießen. Nicole Kegeler, die Initiatorin der Rettungsaktion, dankt den vielen Helfern und Unterstützern, die die Rösser aufgenommen und gepflegt sowie für sie gespendet haben.