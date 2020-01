Ulf Grieger

Seelow (MOZ) An der Gedenkstätte Seelower Höhen erinnert die Stadt Seelow am 18. April an den 75. Jahrestag des Kriegsendes, das mit der Schlacht um die Seelower Höhen in seine entscheidende Phase getreten war. Der Tag steht unter dem Motto "Nie wieder Krieg".

Der Verein Zeitreisen führt durch die Gedenkstätte und über das einstige Schlachtfeld. Die Seelower Wohnungsbaugesellschaft Sewoba ruft zum Friedenslauf auf, der gemeinsam mit der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Seelow vorbereitet wird. Um 10 Uhr starten die Teilnehmer zu zwei Streckenläufen. Der eine ist fünf, der andere zehn Kilometer lang. "Wir werden für alle Teilnehmer T-Shirts anfertigen lassen, so dass diese Aktion in Erinnerung bleibt", verrät Sewoba-Geschäftsführer Hans Peter Thierfeld.

Die Schlachten um Küstrin und die Seelower Höhen verwüsteten vor 75 Jahren das Oderland. Viele Ortschaften zwischen Oder und Höhenzug wurden fast vollständig zerstört wie Alt Tucheband, Golzow, Genschmar, Friedrichsaue, Zechin, Gusow, Platkow, Neuhardenberg, Friedersdorf, Lebus, Wuhden, Reitwein, Podelzig, und viele andere Dörfer ringsum. Richard Lakowski beschreibt es in "Oderland ist abgebrannt" so: "Am Ende der Kämpfe ging eine Kulturlandschaft, die unsere Vorfahren in jahrhundertelanger Arbeit geschaffen hatten, ihrer Vernichtung entgegen. Die Kirchen zogen das Feuer auf beiden Seiten auf sich und fielen so der Zerstörung anheim. Die Landschaft wurde durch Schützengräben zerfurcht. (...) Die Bevölkerung vom Westufer des Stromes stand, so weit sie überlebt hatte, vor den Trümmern ihrer Existenz." Und dort mussten auch noch die eine Heimstatt finden, die ihre in den Gebieten ostwärts der Oder verloren hatten.

Deshalb sind am 18. April alle Einwohner der Region eingeladen, nach Seelow zu kommen. Es soll eine "Friedensbewegung" als Sternmarsch werden. Wobei es völlig gleich ist, wie die Teilnehmer nach Seelow kommen und ob sie an den Friedensläufen um 10 Uhr teilnehmen. So gibt es bereits in Letschin die Idee nach Seelow zu radeln. Die Radfahrer kommen aus den Letschiner Ortsteilen von der Oder zur Gedenkstätte, erklärte Michael Böttcher, als Bürgermeister zugleich Präsident des Sportvereins Grün-Weiß. Am Runden Tisch der Vereine von Golzow hat Bürgermeister Frank Schütz die Idee des Sternmarsches vorgestellt und ist dort auf Zustimmung gestoßen. "Selbstverständlich wollen wir mit unseren eigenen Vereins- und Schul-T-Shirts nach Seelow kommen und uns präsentieren", so Frank Schütz. Benny Zahn, Leiter der Abteilung Breitensport beim Kreissportbund, zeigte sich in einer ersten Reaktion sehr angetan von der Idee, dass alle Vereine aus der Region bei dieser Aktion mitmachen können. Er will sie auch an die Vereinsvorstände weitergeben.

Allgemeiner Treffzeitpunkt für alle ist am 18. April gegen 12 Uhr. "Egal, wie sie die Gedenkstätte erreichen, alle sind herzlich willkommen", so Hans Peter Thierfeld. Vor Ort gibt es verschiedene Veranstaltungen und Gullaschsuppe. Die Märkische Oderzeitung präsentiert das Ereignis. Vereine, Schulen und Initiativen, die teilnehmen, können sich im Vorfeld bei der MOZ in Seelow, Tel. 03346 897650, melden. Wir wollen sie kurz vorstellen.

Anmeldung für den Friedenslauf um 10 Uhr in Seelow: im Internet über www.tsg-seelow.de/kontakt/.