BRAWO

Brandenburg an der Havel An der Musikschule "Vicco von Bülow" hat sich eine Gruppe mit Interessierten am Samba Trommeln gegründet. Die Mitglieder trffen sich jeweils montags um 18.45 Uhr im Raum 013 der Musikschule in der GutsMuthsstraße 2. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Eine vorherige schriftliche Anmeldung an der Musikschule ist nicht erforderlich, eine Mitteilung über das beabsichtige Kommen per Telefon unter 03381/58 4401) oder per Email an musikschule@stadt-brandenburg.de genügt.

Leiter Alexander Weisheit informiert vor Ort über Inhalte und Ziele der Samba-Gruppe und führt in das Instrumentarium ein. Natürlich wird auch gemeinsam musiziert.Voraussetzungen für die Mitgliedschaft sind nicht erforderlich – lediglich Spaß am gemeinsamen Musizieren sollte mitgebracht werden.

Interessierte können sich nach einer kostenfreien Schnupperstunde entscheiden, ob sie Mitglied des Ensembles werden wollen und erst dann eine Anmeldung für die Teilnahme an dem Ensemble ausfüllen. Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft in einem Ensemble der Musikschule "Vicco von Bülow" beträgt 98 Euro. Für Schüler der Musikschule, die bereits Instrumental-/Gesangsunterricht erhalten, ist die Mitgliedschaft im Ensemble kostenfrei.