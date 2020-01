René Wernitz

Böhne (MOZ) Das Haveldorf Böhne, heute Ortsteil von Rathenow, wurde 1370 erstmals urkundlich erwähnt. 2020 stehen daher dort 650-Jahr-Feierlichkeiten an. Eine Veranstaltungsreihe mit Geschichte und Geschichten über Böhne startet am Donnerstag, 30. Januar. Heike Brett berichtet über das Adelsgeschlecht derer von Briest zu Böhne, Schmetzdorf und Bünsche sowie deren Nachfahren. Der Vortrag findet im Gemeindezentrum statt, das sich Hinter den Höfen 6 befindet. Beginn ist um 18.00 Uhr. Am 27. Februar berichtet Wolfram Bleis über die Besiedlung der Region.