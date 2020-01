Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Berliner AfD hat Anfang dieser Woche im Hennigsdorfer Rathaus nachgefragt, ob sie ihren Parteitag in Hennigsdorf abhalten kann. Der Landesverband sucht bereits seit Monaten nach einem Tagungsort, erhielt bislang aber nur Absagen. Wie Bürgermeister Thomas Günther (SPD) dieser Zeitung sagte, hatte die AfD die Festwiese an der Havelbrücke im Auge gehabt. Die allerdings ist nicht mehr als eine Wiese. Unklar sei bei der Anfrage geblieben, ob die Partei für ihr Landestreffen ein Zelt aufstellen wollte. Doch darüber mussten sich die Organisatoren auch gar keine Gedanken mehr machen. Denn aus dem Hennigsdorfer Rathaus wurde beschieden, dass die Fläche für eine solche politische Veranstaltung nicht zur Verfügung stehe. Günther wies auch im Gespräch mit dieser Zeitung darauf hin, dass der Name des Areals bereits dessen Bestimmung ausdrücke: "Die Festwiese ist dafür da, dass die Hennigsdorfer dort feiern können", erläuterte Günther. Neben Festen sei sie vor allem für kulturelle Veranstaltungen wie zum Beispiel "Rock am Hafen" gedacht. Für Parteitage sei sie weder geeignet noch vorgesehen. Das gelte im übrigen, so der Bürgermeister, für alle Parteien. Nach dieser Absage habe sich die Partei nicht mehr gemeldet. Wo der Berliner AfD-Parteitag stattfindet, bleibt offen.