Siegmar Trenkler

Alt Ruppin (MOZ) Die Stadt Neuruppin plant bei der Sanierung der Alt Ruppiner Anna-Petrat-Straße nicht nur einen neuen Gehweg, wie er in dem Ortsteil jahrelang gefordert worden war. Stattdessen wird gleich die Sanierung der kompletten Straße in die Planung aufgenommen, auch wenn erst einmal nur der Gehweg saniert wird.

Das Vorhaben allein für den Gehweg anzugehen, sei nicht sinnvoll, erklärte Baudezernent Arne Krohn am Donnerstag im Bauausschuss. "Der hintere Teil der Straße wird in den nächsten Jahren auch gemacht werden müssen." Daher sei es wichtig, schon bei der Sanierung des Gehwegs zu wissen, welche Höhe beispielsweise die Borde nach der Sanierung haben müssen, um zu vermeiden, dass bestimmte Bereiche doppelt angefasst werden müssen. "Daher haben wir uns entschieden, die Planung für die Straße gleich mitzumachen", so Krohn.

Wann das Vorhaben konkret umgesetzt werden soll, wurde noch nicht bekanntgegeben.