Ziltendorf Der 14. März wird ein ganz besonderer Tag", verspricht Veranstalter Ingo Passow.

Grund: An diesem Tag hat er zum "Talk im Kulturhaus" in der Gubener Straße 22 in Ziltendorf prominente Gäste eingeladen: Reiner (Calli) Calmund und Deutschlands beste Biobäuerin Anja Hradetzky. Calmund war einst Hauptfunktionär der Fußballabteilung des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen und ist in den Medien oft als geschätzter Experte zu sehen. Anja Hradetzky vom Landwirtschaftsbetrieb Janusz Hradetzky lebt in Stolzenhagen an der Oder und ist Kuhflüsterin und Trainerin für wesensgemäße Tierhaltung. Karten gibt es unter Telefon 0172 395 90 35 und im Internet unter www.eventim.de.