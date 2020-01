Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wildwuchs ist ein Begriff, der den Händlern sauer aufstößt. Die Stadt nutzt ihn, um den mobilen, individuellen Handel in der Innenstadt zu beschreiben, der nicht zum Grünen oder zum Wochenmarkt gehört. "Ich bin auch Wildwuchs, der weg soll", sagt zum Beispiel die Markendorfer Obstbäuerin Claudia Schernus, die dort seit 20 Jahren verkauft.

"Ich fühle mich als regionaler Erzeuger beleidigt." Und auch Händler Thomas Sader sagt bitter: "Wir sind Unkraut." Das Wort kam in den vergangenen Monaten in der Diskussion über eine Änderung der Sondernutzungssatzung auf. Neben anderen Punkten (s. Infokasten) geht es in dem Entwurf darum, mobilen Handel auf der Karl-Marx-Straße, etwa auf dem oberen Brunnenplatz, zu verbieten.

"Unser Ansatz ist, eine gewisse Ordnung in den Handel zu bringen, Angebote zu bündeln", erklärt Bürgermeister Claus Junghanns (CDU). Es habe Hinweise dazu gegeben, dass dieser "Wildwuchs" das Stadtbild störe. Und: "Die Markttage werden leider nicht so intensiv genutzt", sagt er. Claudia Schernus ist jedoch davon überzeugt, dass regionale Direktvermarkter verschwinden werden – und sagt, dass die Stadt das mit ihren Plänen beschleunige. Claus Junghanns hält dagegen, dass sie und die anderen Händler weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Waren anzubieten, und das auch gewollt ist – auf sogenannten marktähnlichen Flächen etwa auf dem Hansaplatz, am Supermarkt in der Franz-Mehring-Straße oder am HEP. Für die Innenstadt gilt: Mobiler Handel solle konzentriert auf dem Marktplatz – Grüner Markt – und auf dem Kaufland-Vorplatz stattfinden.

Thomas Sader hingegen sagt: Der Hansaplatz sei ausgebucht, Handel am HEP "ein auslaufendes Modell", der Leipziger Platz sei tot. Es dort zu versuchen, sei ein Risiko, ein Experiment, für das Händler keine Zeit hätten. Sader würde außerdem "nie wieder zum Wochenmarkt vor Kaufland gehen". 2017 musste er seinen dortigen Stand aufgeben und am oberen Brunnenplatz neu anfangen. "In weiser Voraussicht" habe er dort einen Pavillon gemietet, steht bislang aber parallel auch mit einem mobilen Stand ein paar Meter weiter – ab der Spargelsaison jeden Tag, sonst freitags und samstags zum Wochenmarkt. Sollte die Sondernutzungssatzung wie geplant geändert werden, müsste das sechsköpfige Team um zwei Mitarbeiter reduziert werden, sagt er und findet: "So wird Kaufland gestärkt und die Innenstadt leidet."

Eine weitere Alternative, so Junghanns, sei der Grüne Markt. Thomas Sader hat dort seit 2018 keinen Stand mehr – der Markt sei rückläufig. Claudia Schernus sagt, dort gebe es bereits drei Obstbauern, unter anderem aus Markendorf. "Es ist Ehrensache, dass man sich nicht gegenseitig die Plätze streitig macht." Außerdem bedeuteten mehr Stände nicht automatisch mehr Umsatz.

Auch Holger Sader – nicht verwandt mit Thomas Sader – der eine Gärtnerei hat, hält den Änderungsentwurf für fragwürdig. Er ist auf dem Grünen Markt aktiv, hält den Marktplatz vom Ambiente zwar für schön. Für Handel sei er aber ungeeignet und die Fläche durch die Rathaussanierung begrenzt. Dass nicht überall x-beliebige Händler stehen sollten – etwa der polnische Spargelverkauf vor der Post – sei richtig. "Aber ich bin der Meinung, dass ein Totalverbot falsch ist." Sowohl er als auch Thomas Sader sind sich einig: Städte leben vom mobilen Handel.

Vergangene Woche gab es ein Treffen der Haupt- sowie Wirtschaftsausschuss-Mitglieder mit Händlern und Verbänden. Mit den Ergebnissen der Diskussion und schriftlichen Stellungnahmen der Beteiligten, so Claus Junghanns, soll der Satzungsentwurf nun aktualisiert werden und noch einmal in die politischen Gremien gehen. Im März stimmt die Stadtverordnetenversammlung darüber ab.