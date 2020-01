Repair-Café in Falkensee

Silvia Passow

Falkensee Nach fünfzehn Jahren treuer Dienste hat der kleine Blaue nun den Geist aufgegeben. Will nicht mehr mit dem vertrauten Brummen Krümel und Staub einsaugen. Doch seine Besitzerin aus Dallgow will ihren kleinen Staubsauger nicht so einfach aufgeben. Vielleicht ist er ja doch noch zu retten? Rolf Hilsky, passionierter Bastler für jegliches elektronisches Gerät, hat sich des kleinen Patienten angenommen.

Hilsky ist einer jener Hobbybastler, die nicht einsehen, warum man immer alles gleich wegwerfen sollte, nur weil es eben nicht mehr funktioniert. Er weiß sehr genau, dass so mancher Schaden am technischen Gerät schnell und oft auch kostengünstig behoben ist. Hilsky gehört zur Truppe jener Tüftler, die einmal im Monat aus dem Familiencafé Falkenhorst, eine Bastion gegen die Wegwerfgesellschaft machen. Sie reparieren, was kaputt ist, geben defekten Haushalts- und Alltagsgegenständen ein zweites Leben.

Initiiert hat das Repair-Café im Familiencafé des ASB Thomas Schulz. Schulz war und ist der Besitzer einer recht teuren Dunstabzugshaube. Zugegeben schon etwas älter, hatte er damals mehrere tausend D-Mark für das gute Stück ausgegeben. Das Gerät quittierte nach über zehn Jahren Lebenszeit seinen Dienst. Für den Preis zu früh, befand Schulz, der das Gerät auch sonst sehr mochte und nicht einfach aufgeben wollte. Doch nach all den Jahren gab es keinen Kundendienst mehr für die Haube und auch keine Ersatzteile mehr.

Schulz ist Orthopädie-Techniker, er weiß, aufgeben ist bei solchen Problemen keine Option. Er suchte im Netz nach einem Repair-Café und wurde im Wedding fündig. Hier fand er nicht nur Hilfe beim Auffinden des Defektes, sondern auch gleich noch neue Bekanntschaften. Die Dunstabzugshaube konnte hier für einen Materialeinsatz von 4,10 Euro repariert werden. Genial, dachte sich Schulz, in diesem Café war ihm viel Geld und Zeit gerettet worden. Er fuhr nach Hause nach Falkensee und dachte sich prima, so etwas brauchen wir hier auch. Er horchte sich um, landete im Familiencafé Falkenhorst. Seit April vergangenen Jahres treffen sich hier die Reparatur-Freunde einmal im Monat. Im vom ASB betriebenen Café wurden er und sein Team gut aufgenommen, wie er sagt. Jürgen Karstädt, der in der Ruppiner Straße beim ASB ebenfalls ein Repair-Café betreibt, sei auch des Öfteren dabei, erzählt Schulz.

Thomas Schulz sagt, eigentlich kenne er es nur so. Reparieren und nicht einfach wegwerfen. Nachhaltigkeit sei so ein Schlagwort. "Für mich ist reparieren normal", sagt er. Als Kind habe er sein Fahrrad auseinandergenommen, die einzelnen Teile gereinigt und wieder zusammengesetzt. Der Vater lebte es vor, er war Tischler. "Ich bin in der Werkzeugkiste groß geworden", sagt er.

Wenn er von dem Repair-Cafè erzählt, hört er öfter: "Ach, wir im Osten kannten doch gar nichts anderes. Wir haben alles repariert und aus Schei…. noch was gemacht." Schulz, der in West-Berlin aufwuchs, schüttelt den Kopf. "Das war bei uns nicht anders. Wir haben auch erst mal geschaut, ob noch was zu retten ist", sagt er.

Was früher normal war, wird heute erschwert. "So manche Geräteverkleidung lässt sich nur sehr schwer öffnen. Da werden schon mal spezielle Schrauben verbaut, in die der handelsübliche Schraubendreher nicht hineinpasst", sagt Schulz, der inzwischen schon eine Liste der üblichen Verdächtigen angelegt hat. Ganz oben auf der Blacklist der defekten Teile stehen Thermoschalter, Widerstände und Sensoren, erzählt er. Als ganz Besonders ärgerlich empfindet er Geräte, die schon für ein schnelles Ableben konzipiert wurden. "Wenn wärmeempfindliche Bauteile direkt neben einer Wärmequelle verbaut wurden. Für sich selbst würde niemand so bauen", stellt er fest.

Das Repair-Café versteht sich nicht als Werkstatt im Sinne von abgeben und repariert wieder abholen. "Wir bieten hier Hilfe zur Selbsthilfe", sagt Schulz. "Wir wollen nicht in Konkurrenz zu denen gehen, die mit solchen Leistungen ihr Geld verdienen", sagt Schulz weiter. Man repariert gemeinsam und wenn gemeinsam nur festhalten von Irgendwas heißt. Die Männer, die hier beim Tüfteln und Basteln, beim Auffinden von Defekten und Diagnose erstellen helfen, bringen einiges an Werkzeug mit. Ein Materiallager haben sie nicht, Ersatzteile muss der Besitzer des kaputten Gerätes selbst besorgen. Es sind alles Ehrenamtliche, die sich gern der Detektivarbeit der Fehlersuche am Gerät annehmen, die gern schrauben, löten und Kabel abklemmen, aber sie werden für ihre Dienst nicht bezahlt. Spenden sind willkommen.

Repariert werden Haushaltsgeräte, alles vom Küchenquirl, über Lampen bis Nähmaschinen. Eine Computer-Werkstatt sind sie nicht. Bei Unterhaltungselektronik gilt, je älter, je lieber. Und so stehen auch auch mal ein Dual-Plattenspieler und ein Telefunken-Tonbandgerät auf dem Tisch. Ein ganz besonderes Schätzchen hatte die Truppe um Schulz vor einigen Wochen hier. Eine Spieluhr, eingearbeitet in ein Holztischchen, welches mit Intarsien geschmückt war. Die Spieluhr spielte ursprünglich Dr. Schiwago, doch nun schwieg sie seit bereits einiger Zeit, wie die betagte Besitzerin erzählte. "Wir haben die Spieluhr wieder zum Laufen gebracht. Die Augen der Frau strahlten, als sie die vertrauten Klänge hörte", erzählt Schulz.

"Rund 50 Prozent der Geräte bekommen wir wieder hin", sagt Schulz. Dabei sind neben der Erfahrung auch YouTube-Videos hilfreich. Schulz wendet sich dem Tonbandgerät zu, dessen Besitzer hat es heute zum zweiten Mal ins Café gebracht. Der Plattenspieler ist repariert, der Treibriemen war nur runtergerutscht. Bleiben noch ein Mixer und eine Munddusche für heute. Der kleine blaue Staubsauger konnte auch gerettet werden. Er röhrt wieder, was seine Besitzerin sehr glücklich macht. Sie und ihr Ehemann haben bei der Operation am offenen Gehäuse assistiert.

Das Repair-Cafè im Familiencafé Falkenhorst, Finkenkruger Straße 58, in Falkensee hat jeden dritten Mittwoch im Monat von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Kontakt: repair.falkensee@online.de.