Rita König

Rathenow Lale, ein Mädchen der dritten Klasse, begegnet in der Umkleidekabine einem Okapi. Zuerst weiß sie nicht, was für ein Tier ihr da nicht nur gegenüber-, sondern auch noch auf ihren Jeans steht. In ihrer Umkleidekabine, die natürlich nicht ihr gehört, aber in der etliche Kleider hängen, die Lale bereits probierte. Die ihr alle nicht gefallen oder nicht passen, nicht jedenfalls so wie das blaue, das sie zurückgegeben hat. Aus einem Grund, der auf sonderbare und verbindende Weise damit zu tun hat, weshalb das Okapi im Kaufhaus eine blickdichte Strumpfhose sucht.

Sandra Niermeyer hat zu Beginn des vergangenen Jahres bereits das wunderbare Bilderbuch "Stolz wie Paule" im Magellan-Verlag veröffentlicht, in dem es um einen Hund geht, der einen Hof bewachen soll, aber nicht laut bellen kann. Innerhalb einer kurzen Geschichte schafft die Autorin es zu zeigen, wie aus einem schüchternen Paule mithilfe seiner vielen unterschiedlichen Freunde ein beachteter Hofhund wird.

Tiere und Freundschaft – so könnte man auch die Basis ihres zweiten Buchs im Magellan Verlag umschreiben. Aber dieses Mal ist es ein Kinderroman auf fast zweihundert Seiten. Die Geschichte kann sich entwickeln, es ist Raum für Nebenschauplätze und Nebenfiguren und begleitende Handlungsstränge – und all das rundet den Besuch des Okapis nicht nur ab, sondern vertieft die Geschichte und lässt sie beim Lesen wie einen Film vor dem inneren Auge vorüberziehen. Gekonnt unauffällig werden wichtige Hinweise eingestreut: Ein Piratenbett taucht auf und der Verweis auf – für den Menschen – giftige Zimmerpflanzen. Eine Bemerkung nebenbei, dazu, dass der Vierjährige ("Wie alt ist er überhaupt?" "Vier", sagte ich. "Viereinhalb…") noch nicht lesen kann. Jedes Detail hat eine Bedeutung, wird weiterverwendet, zu Ende gedacht und gebracht. Einiges bleibt offen, der Phantasie überlassen: Lale, Alina und Nora, Klassenstrukturen und der Elefant, aber es gibt keine losen Enden.

Die Geschichte spielt in einer intakten Familie. Tochter Lale und Sohn Nils leben gemeinsam mit Mama und Papa. Mit wenigen Zügen skizziert Sandra Niermeyer die Eltern aus Lales Sicht, staunend, schmunzelnd, wissend und beobachtend. Eltern, die konsequent sind und Ausnahmen zulassen können, und eben ein Okapi von der Umkleidekabine weg adoptieren. Eltern, die Fensterbänke ausmessen, um abzuschätzen, wie viele Pflanzen (gleich Nahrung für das Okapi) dorthin passen. Die aber auch zur Normalität zurückfinden und Hausaufgaben abfragen.

Lale und Alina, Nora und der kleine Bruder, die Eltern, die Großmutter, und erst recht der schwarze Lieferwagen sind plastisch "gezeichnet", einzelne Bemerkungen und Gedanken wirken auch nach dem Schließen des Buches weiter, zusätzlich zur Geschichte, wie die gedachte und erlebte Tagesstruktur der Mutter aus Lales Sicht oder auch wiederkehrende Formulierungen. "Kinder, Kinder", ein Spruch der Oma, ist "für brenzlige Situationen reserviert", wie es in der Geschichte einige gibt, "Ihr seid mir welche", ein Spruch der Mutter, für Situationen, die weniger schlimm waren oder bereits ein gutes Ende erfahren hatten.

Das Okapi, gepunktete und blaue Kleider, Nils, Alina, Nora, Mama – sogar der Wettbewerbszettel ist im Buch "9 Tage mit Okapi" abgebildet. Ein Wettbewerb, der das Okapi ins Kaufhaus führte und der nicht nur Lale dazu bringt, über ihr Verhalten nachzudenken. Aber das geschieht erst am Ende der Geschichte. Am Anfang steht die Begegnung in der Umkleidekabine, die pragmatische Reaktion der Mutter und eine erstaunte Lale: "Jahrelang hatte ich mir ein Haustier gewünscht. Erst ein Pferd, dann einen Hund, dann eine Katze, dann einen Hamster und zum Schluss einen Goldfisch. Nie hatte ich eins bekommen. Und nun war es plötzlich so einfach."

Wäre es nicht sicher sehr kompliziert, ein Okapi zu trainieren, könnte man der Autorin und sich selbst die Verfilmung dieses Buches nur wünschen.

Die vierzehn Kapitel sind zusätzlich nach Wochentagen gegliedert und von Caroline Opheys farbenfroh und freundlich illustriert worden, ganzseitig und ergänzend zum Text auf dem besonderen festen Papier.