Wiesenburg Am Freitag, 31. Januar, zeigt Steffen Bohl um 19.00 Uhr seine Multi-Visions-Show über den sibirischen Baikal-See in Mal’s Scheune - Studio Wiesenburg. Weit im Osten Sibiriens liegt das heilige Meer, der Baikal. Seine Größe, seine unglaubliche Tiefe und Klarheit, aber auch sein sehr hohes Alter machen ihn einzigartig. Als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, die es weltweit nur hier gibt, gehört er seit 1996 zum UNESCO-Weltnaturerbe der Menschheit. Der Baikal wirkt seit Jahrtausenden eine Anziehungskraft auf die Menschen aus und gilt als schamanistisches Zentrum Asiens. Der Naturfotograf und Ökologe Steffen Bohl berichtet in seiner Multi-Visions-Show über seine Reisen an die entlegensten Ufer im wunderbaren sibirischen Sommer und bitterkalten Winter. Kartenvorbestellungen bei Claudia Heinz unter 0178/6975720.