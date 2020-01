Thomas Berger

Prötzel (Freier Autor) Immerhin noch vor dem Ende des ersten Monats verfügt die Gemeinde Prötzel nun über einen beschlossenen Haushalt. In der jüngsten Gemeindevertretersitzung diese Woche gab es nicht nur mehrheitliche Zustimmung von sechs zu drei Stimmen bei einer Enthaltung. Zuvor war bereits ein früherer Beschluss aufgehoben worden, der für 2020/2021 noch einen Doppeletat vorgesehen hatte.

Dass sich erst seit wenigen Jahren die Finanzlage der Gemeinde, vorher lange belastet durch Altschulden von früheren Schlosskrediten und Auseinandersetzungen um Beiträge an den Wasser- und Bodenverband, etwas entspannt hat, ist auch den Neulingen in der Runde prinzipiell bewusst. Klar ist aber auch: Auf Rosen gebettet ist Prötzel nicht. Es war der ehemalige langjährige Bürgermeister Rudolf Schlothauer, der darauf hinwies, dass der aktuelle Haushalt zwar prinzipiell ausgeglichen ist und manche Spielräume möglich macht. Doch funktioniere dieser Ausgleich eben nur durch eine Entnahme aus der Rücklage, die nach der gegenwärtigen Kalkulation von immerhin noch 123 000 Euro auf dann nur noch 11 000 Euro abschmelze. "Wir sollten deshalb trotz aller Bedürfnisse so zurückhaltend sein, dass nachher dann doch eher um die 50 000 Euro übrigbleiben", gab er als Mahnung zu sparsamer Arbeitsweise aus.

Fragenliste abgearbeitet

Es waren die Neuzugänge im Gremium wie die Sozialausschusschefin und Harnekoper Ortsvorsteherin Carola Damaszek, die zuletzt in den vorgelagerten Ausschussberatungen bereits eine gewisse Nachfrageliste an das Amt erstellt hatten. Da Kämmerin Marion Lorenz zur Gemeinderatssitzung verhindert war, übernahm es nun Amtsdirektor Karsten Birkholz, den Antwortkatalog abzuarbeiten.

Geklärt wurde dabei unter anderem, warum 6000 Euro unter der Position Mieten/Pachten/Nutzungsentgelte aus dem Vorjahr dort nicht mehr erscheinen. Dabei habe es sich um einmalige Einnahmen in Zusammenhang mit dem Bau der Eugal-Erdgastrasse gehandelt. Etwas erhöhte Ausgaben bei den Aufwendungen im Bereich Spielplätze sind damit zu begründen, dass die Anlagen erweitert wurden, damit auch mehr Prüfkosten für eine höhere Zahl von Geräten anfallen. Und die Mitgliedschaft in der LAG Märkische Seen mit zugehörigen Beitragskosten sei nicht zuletzt deshalb wichtig, weil man sich ja auf diesem Weg Fördermittel von EU und Land für verschiedene Projekte erhoffe. "Eine Blackbox sind immer die Rechtsanwaltskosten", betonte Birkholz, wie in der Vergangenheit die Auseinander rund um Stöbber-Erpe gezeigt hatten.

Auf die Nachfrage von BfB-­Fraktionschef Marcel Wolff zum Winterdienst an übergeordneten Straßen erläuterte Birkholz, dass dort auch dann Kosten anfallen, wenn kein Schneefall oder Frost umfangreiche Räum- und Streueinsätze auslösen. "Wir bezahlen da ja für den innerörtlichen Abschnitt an Kreis und Land, damit die Fahrzeuge nicht am Ortseingang die Schieber hochklappen." Und auch für den Bereitschaftsdienst, wenn die Temperaturen bestimmte Werte unterschreiten, fallen bereits Ausgaben an.

Das Prötzeler Gemeindehaus, so der Rückblick, hat im vergangenen Jahr rund 5700 Euro an Kosten für Heizungswartung, diverse Reparaturen und Ähnliches verursacht. Eingestellt wurden in den Haushaltsplan auch 2000 Euro Personalmittel für die von der Gemeinde später zu bestimmende Person, die als kommunale Scharnierstelle zwischen Bürgern und Planungsbüro bei der Erarbeitung des Dorfentwicklungskonzeptes geplant ist. Die allgemeinen Verfügungsmittel wurden von 300 auf 900 Euro erhöht, um damit die laufenden Betriebskosten der Mitfahr-App Pampa abzufangen.

Raketenkosten fallen weg

Noch in diesem Jahr stehen auch die Versicherungsausgaben für die Rakete auf dem Bunkergelände in Harnekop im Plan. Mit einmütigem Beschluss soll sich der Amtsdirektor nun um die geordnete Rückführung dieser Leihgabe des Amtes Oder-Welse ins Museum nach Pinnow bemühen. 2021 würde diese Ausgabenposition dann wegfallen und eine kleine Entlastung bringen.