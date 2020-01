Matthias Henke

Gransee Nachdem im vergangenen Jahr die von Vielen erwartete Aktion "48 Stunden Oberhavel" abgesagt wegen musste, wollen es die Verantwortlichen in diesem Jahr nun aber wissen. Alle Hebel werden in Bewegung gesetzt, um der für das letzte Augustwochenende vorgesehenen Aktion zum Erfolg zu verhelfen. Darauf macht Ulrike Kirsten, Mitarbeiterin der Entwicklungsgesellschaft Regio Nord, noch einmal aufmerksam. Mit im Boot sind der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der Landkreis Oberhavel und die Oberhavel-Verkehrsgesellschaft.

Zum aktuellen Stand der Planungen wird am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr im "Seehotel Louise" in Seilershof informiert. Es werden an diesem Tag erste Teilnehmer willkommen geheißen, die sich als Gästeführer zur Verfügung stellen und bei touristischen Anbietern, regionalen Erzeuger und Unternehmern, soll um Unterstützung mit vielfältigen Aktionen geworben werden, so Kirsten. Nicht zuletzt sollen Ergebnisse und Anregungen aus der vergangenen Aktion im Jahr 2017 aufgegriffen werden. Eine Neuigkeit geben die Verantwortlichen aber bereits im Vorfeld bekannt, nämlich dass nicht wie in den Vorjahren Fürstenberg Ausgangspunkt für die Rundtouren mit Bussen ist, sondern der Bahnhof Dannenwalde.

Start und Ziel in Dannenwalde

Dass die fest eingeplante 2019er-Auflage von "48 Stunden Oberhavel", mit der in der Vergangenheit stets mehreren Tausend Gästen aus Nah und Fern die touristischen Angebote der Region nahe gebracht wurden, nicht stattfinden konnte, lag an Arbeiten im Zuge des Ausbaus der A 10. Da dafür auch der Bahnverkehr zwischen Berlin und Birkenwerder unterbrochen werden musste, hätte sich die Reisezeit der vielen aus Berlin erwarteten Gäste verdoppelt, Umsteigen inklusive. Das sollte ihnen nicht zugemutet werden. "Ein fader Beigeschmack wäre an der Region hängengeblieben", so die Einschätzung von Regio-Nord-Chef Olaf Becher mit Blick auf die erwarteten Verkehrsbehinderungen.

Touristische Anbieter und Unternehmer könnten eigene Aktionen auf die Beine stellen, ganz unabhängig von einer Teilnahme an der Infoveranstaltung im Februar, wird betont. Um eine schriftliche Mitteilung mit allen nötigen Details an die Regio Nord wird aber gebeten. Stichtag hier ist der 24. April, um noch rechtzeitig die Flyer gestalten, drucken und verteilen zu können.

Neben touristischen Anbietern, die mit ihren Aktionen den Gästen Lust machen sollen auf Urlaub in der Region, werden auch noch Gästeführer gesucht, die in den Bussen an einem oder beiden Tagen mitfahren und die Besucher auf der Tour über Land, Leute und Angebote an den einzelnen Haltepunkten berichten.

Für die Anmeldung sowie weitere Information zur Aktion "48 Stunden Oberhavel" ist Ulrike Kirsten von der Regio Nord Ansprechpartnerin und unter kirsten@regio-nord.com zu erreichen.