Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Uhu Luna sitzt geduldig auf dem Arm von Tierpflegerin Katharina Drewitz. Neugierig dreht die Greifvogeldame ihren Kopf um 270 Grad. Der Spaziergang führt zur Eulenburg, in der elf weitere Greifvögel wohnen. Das repräsentative Bauwerk aus Feldsteinen ist aus dem Bürgerbudget der Stadt und mit viel Eigenleistung der Tierparkmitarbeiter entstanden. "Das Gehege wird von den Besuchern gut angenommen. Besonders Kinder interessieren sich für die nachtaktiven Vögel, die in der freien Natur nur selten zu sehen sind", sagt Katharina Drewitz.

Zuchterfolg bei Seeadler

Das vergangene Jahr hat dem Heimattiergarten wieder reichlich Nachwuchs beim Rot-und Damwild, Ziegen und Schafen sowie bei Wildschweinen beschert. Seitdem Seeadler Attila sein neues Weibchen Emma vom Güstrower Natur- und Umweltpark bekommen hat, funktioniert es mit der Nachzucht. Zwei Junge sind 2019 zur Welt gekommen. Während der Goldfasan ganz selbstverständlich seine Eier ausbrütet, gibt es bei anderen Fasanenarten, Stein- und Rebhühnern immer wieder Probleme. Sie legen zwar Eier, brüten aber nicht. Da ist menschliche Unterstützung angesagt. Die eingesammelten Eier kommen in einen Brutautomaten. Durch die Trockenheit und Hitze des letzten Jahres haben die über 30 Wellensittiche mit der Brutzeit, die normalerweise im Mai beginnt, ausgesetzt. Erst im November sind die Exoten aktiv geworden. Jetzt bevölkern zahlreiche Jungvögel die Nester. Das Albino-Känguru hat monatelang ein männliches Jungtier – wie die Mutter auch mit weißem Fell – im Beutel gehabt. Der Kleine hüpft mittlerweile durchs Gehege. Auch zwei Weißbüscheläffchen-Babys turnen im mollig warmen Glashaus herum. Die Otter haben vor zwei Wochen Jungtiere bekommen. Um die Kleinen vor Kälte zu schützen, muss die Otterfamilie erst einmal im Stall bleiben. Es wurde aber nicht nur neues Leben geschenkt. Die Mitarbeiter mussten auch von liebgewonnenen Bewohnern Abschied nehmen. Luchskater Django, der mit Kiara für zahlreichen Nachwuchs sorgte, wurde nach langer Krankheit von seinen Leiden erlöst. "Kiara hat lange getrauert", erzählt Tierpflegerin Katrin Kiesewetter. Auch das Pony Jenny ist gestorben. Der Höckerschwan Schwani wurde zwischen Weihnachten und Neujahr tot aufgefunden. "Er war seit 1981 im Tierpark", sagt Katharina Drewitz. In den vielen Jahren war Schwani den Mitarbeitern ans Herz gewachsen, so dass auch sie trauern.

Eine Einbruchserie im Café zum Jahresbeginn 2019 sorgte für Aufregung. Dank des engagierten Einsatzes der Polizei konnte der Täter schnell gefasst werden. "Die Schäden am Gebäude waren deutlich höher als die Beute", sagt Tierparkchef Uwe Drewitz. Unbeirrt von diesem Ereignis wurde in die Zukunft des Heimattiergartens investiert. Die Teichanlage wurde eingenetzt,, Sturmschäden behoben und die Terrassenüberdachung am Café vergrößert. Streifenhörnchen erhielten einen neuen Käfig, der Kaninchenstall wurde erneuert und Gänsestelle überholt. Eine Erneuerung der Elektro-Infrastruktur nach VDE-Vorschriften erfolgte. "All diese Leistungen wurden im Wesentlichen von unseren Mitarbeitern ausgeführt und sind meist durch Spenden von Firmen und Einzelpersonen cofinanziert", so Wolf-Dieter Erdmann, Vorsitzender des Fördervereins.