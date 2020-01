Mara Kaemmel

a (MOZ) Erkner. Seinen Namen kennen nur wenige, seine Bauprojekte dagegen viele. Dem Architekten und Stadtplaner Egon Hartmann (1909 -2009) ist jetzt eine Ausstellung im Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) gewidmet, die am Donnerstagabend eröffnet worden ist. Hartmann war eine Schlüsselfigur im Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg. Er hat die Stalinallee mitgestaltet; aus seiner Feder stammen auch die Entwürfe für das erste DDR-Hochaus, den Landtag in Erfurt. Hartmann übersiedelte 1954 in den Westen, wo er in Mainz und München seine Spuren hinterließ. Der umfangreiche Nachlass von Hartmann liegt im IRS-Archiv. Kai Drewes, Leiter der wissenschaftlichen Sammlung, betonte auf der Vernissage: "Dank der Unterstützung durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ist nun diese Ausstellung möglich geworden." Auf 24 Bannern, mit Entwürfen und Fotos sind im Pavillon des IRS das Leben und Wirken Hartmanns nachgezeichnet. Die Ausstellung läuft bis zum 30. Juli

Anmeldung erbeten per Mail an kai.drewes@leibniz-irs.de.