Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Lui – der soziale Kumpeltyp – erblickte im Jahr 2019 das Licht der Welt. Der buchstäblich KLEINE Katermann pflegt mit allen Katzenkindern seiner Stube liebevollen Kontakt, begrüßt sie freundlich mit Köpfchengeben, schmiegt und kuschelt sich an. Weshalb er sich auch im neuen Zuhause, einen freundlichen Artgenossen – idealerweise aus seiner Katzenstube – wünscht. Das Vertrauen zum Menschen allerdings, muss Lui erst wieder neu erlernen. Kurzum, gesucht werden für den freundlichen Grautiger einfühlsame, eher katzenerfahrene Menschen in ruhigerer Umgebung sowie Katzengesellschaft. Auch Lui freut sich über Freilauf nach der Eingewöhnung.

Lui ist geimpft und wird mit der Auflage zur Kastration im entsprechenden Alter vermittelt.