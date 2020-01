Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Sobald grüne Themen in den sozialen Netzwerken auftauchen, beginnen Häme und Hetze. Sich ausgerechnet grün erbrechende Smileys scheinen oft die Standardantwort von politisch Andersdenkenden zu sein. "Ich ignoriere die Trolle", sagt André Klein, einziger grüner Stadtverordneter in Kremmen. Er könne keinen Einfluss nehmen auf das Problem der sozialen Medien. Wo sich jedoch ernsthafte Gespräche anbieten, führe er diese auch. "Als Informatiker filtere ich Facebook vorab schon." Daran mangele es vielen Nutzern heutzutage: Quellenanalyse. "Hier müssen wir unsere Kinder anders schulen. Sie müssen lernen, sich eine eigene Meinung bilden zu können." Lesen, abwägen, verschiedene Quellen aufrufen, hinterfragen, Meinung nicht mit Wahrheit verwechseln.

Seit der Kommunalwahl sitzt André Klein im Stadtparlament, zusammen mit Reiner Tietz (Linke) bildet er eine Fraktion. "Ich lerne noch dazu", sagt er offen. Leicht hatte es grüne Politik in Kremmen nie. Er habe sich ein "gesundes Misstrauen erarbeitet", so Klein. Dass den Abgeordneten nicht automatisch alles auf dem Silbertablett serviert wird, um eine möglichst fundierte Entscheidung treffen zu können, musste er schon erfahren.

Nachdruck und Haltung

Seiner Stimme Nachdruck zu verleihen, gehört zum Lernprozess des 43-jährigen Umweltinformatikers. An Haltung mangelt es ihm nicht. Als gebürtiger Sachse habe er die Neonazi-Zeit Anfang der 90er-Jahre überstanden. Zehn Jahre Selbstständigkeit als Sprachlehrer für Kleinkinder und Erwachsene könnten durchaus als Vorbereitung für die Parlamentsarbeit gesehen werden.

Vor elf Jahren ist er den Grünen in Berlin beigetreten. "Gepackt" habe ihn das nicht. Mit dem Umzug nach Oberhavel (2012) kam das Vertrauen in die Basis zurück, unter anderem durch Hohen Neuendorfs Grüne Julia Schmidt, heute Landesvorsitzende, und Tristan Hoffmann. "Ich fühlte mich verstanden."

Im "Busse-Jahr" 2016 – Sebastian Busse wurde zum Bürgermeister Kremmens gewählt – ist er nach Hohenbruch gezogen. "Vielleicht war das mein Trigger", sagt der freiberufliche Energieberater Klein heute über seinen Entschluss, Kommunalpolitiker zu werden. "Vielleicht wollte ich der CDU etwas entgegensetzen."

André Klein – geschieden, zwei Kinder, Raucher und Läufer, etwas verkopft – redet in Abschweifungen. Die Begründung: Er will Problemen ganzheitlich auf den Grund gehen, Abläufe verstehen, vor Schnellschüssen warnen. So sei eine LED-Beleuchtung nicht sinnvoll, wenn das Kernproblem, der Braunkohlestrom, weiter produziert wird. "Effektivität geht vor Effizienz" ist ein Satz, den er im Gespräch wiederholt. "Sonst kommen wir nicht am Ziel an."

Sein Ziel: eine möglichst hohe Autarkie in Sachen Energieproduktion. Er will deshalb "alle Player" an einen Tisch holen: Politiker, Ortsvorsteher, Landwirte, Unternehmer. Ein großer Energiestammtisch mit offener Sachpolitik schwebt ihm vor. André Klein will in den Diskurs treten, einen Prozess zur Meinungsfindung anstoßen. Sein von Tübingens grünem Oberbürgermeister Boris Palmer abgegucktes Motto: "Erst die Fakten, dann die Moral."

Ökologisches Wohnprojekt

André Klein schafft im nachhaltigen Sinn gern selbst Fakten. Sein Wohnort ist deshalb alles andere als ein Zufall. Er lebt in der Öko-Siedlung Moldenhauer Hof in Hohenbruch. Der Vierseithof versorgt sich größtenteils autark. Das Wasser wird aus dem elektrisch betriebenen Brunnen geholt. "Frisches Luchwasser", sagt Klein.

Berliner Familien erfüllen sich im Wohnprojekt ihren Traum vom naturnahen Leben. "Heute wäre das baurechtlich kaum noch möglich." Die Vision entspricht der von André Klein – und zeigt einen Widerstand auf, der ihm noch öfter in der Kommunalpolitik begegnen wird: komplizierte Bauordnungen, Gesetzesauslegungen, Genehmigungsverfahren und Satzungen stehen einem grünen Leben oft im Weg.