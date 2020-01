Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Der gemeinsame Neujahrsempfang von Stadt und Bundeswehr in Storkow war am Donnerstagabend wieder ein Treffpunkt für ungezählte Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Wie in den zurückliegenden Jahren strömten sie zuhauf auf die Burg und standen dort dicht gedrängt im großen Saal. Vor allem in den hinteren Bereichen, wo der Ausschank mit kostenlosen Getränken nicht weit war, dauerte es zuweilen, bis man sich seinen Weg durch die Menge gebahnt hatte.

Die Nachricht des Abends verkündete in ihrer Rede Oberstleutnant Anastasia Biefang. Die Kommandeurin des Informationstechnikbataillons 381 in der Kurmark-Kaserne wird die Stadt wieder verlassen. Ende Oktober ist für sie an der Spitze des Bundeswehrstandortes Schluss, nach drei Jahren nimmt sie wieder Abschied. Ihren Ausblick auf den Jahreshöhepunkt in der Stadt mit dem Stadtfest vom 12. bis 14. Juni und dem Tag der Bundeswehr am 13. Juni hielten sowohl die Kommandeurin als auch Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig recht kurz. "Von Aktionsständen für Kinder über eine Schlemmermeile mit regionalen Produkten bis hin zu Musik für Jung und Alt wird alles geboten", so die Bürgermeisterin.

Viel mehr Details zum Programm wurden noch nicht verraten, außer, dass an jenem Wochenende außerdem auch die Brandenburger Landpartie stattfindet. Angesichts des Konzeptes, dass der Tag der Bundeswehr an ein und dem selben Datum in allen Bundesländern stattfindet, formulierte Biefang das Ziel, in Storkow möge es mehr Besucher geben als bei der Parallelveranstaltung in Berlin. Unten vor der Burg wurde beim Neujahrsempfang ein Linienbus der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald präsentiert, der mit großflächigen Aufdrucken auf seinen Fahrten im Raum Königs Wusterhausen für den Storkower Tag der Bundeswehr wirbt.

Biefang, die ihre letzte Storkower Neujahrsrede sehr ausführlich gestaltete, berichtete außerdem von der Arbeit der Soldaten. Im vergangenen Jahr seien 138 von ihnen in Afghanistan im Einsatz gewesen, weitere 20 in Mali, im Irak, im Kosovo und in Litauen. Insgesamt hätten sie mehr als 16 000 Tage fernab der Heimat und der Familie verbracht. "Das ist gelebte Selbstverständlichkeit, aber natürlich greift das auch ins Leben ein und ist eine Belastung für die Soldaten und deren Familien", sagte sie. Im neuen Jahr stehe ab Oktober ein Einsatz in Mali an. "Es ist der gefährlichste der Bundeswehr", so Biefang.

Bürgermeisterin Schulze-Ludwig beschäftigte sich in ihrer Ansprache eher mit allgemeinen Gedanken und räsonierte über eine Zäsur im gesellschaftlichen Zusammenleben und in der Politik. Der Modernisierungsprozess mit seinen weltweiten Vernetzungen und seinen Forderungen nach Flexibilität, Eigenverantwortung und lebenslangem Lernen verlange den Menschen viel ab. Gleichzeitig eröffne das Internet einen Weg nicht nur zu informieren, sondern auch zum Meinungsaustausch mit Diskussionsforen auf kommunaler Ebene. "Und wenn die Menschen sich angesprochen fühlen und eine Möglichkeit zur Teilhabe sehen, dann übernehmen sie auch Verantwortung", sagte sie.

Spenden für zwei Vereine

Der nächste Programmpunkt galt einer Spendenübergabe. Der Storkower Verein Helfende Hände und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erhielten je 375 Euro. Das Geld stammt aus dem Verkauf von LED-Luftballons durch die Bundeswehr bei der Veranstaltung "Storkow leuchtet" im November. Danach trat wie üblich der Bürgermeister von Storkows polnischer Partnerstadt Opalenica, Tomasz Szulc, ans Mikrofon – und dann bildeten sich Schlangen am Büfett.