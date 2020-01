Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die leicht chaotisch verlaufene Wahl einer stellvertretenden Vorsitzenden im Wandlitzer Bauausschuss ist ungültig. Zu dieser Einschätzung kamen die Verantwortlichen der Verwaltung.

Wie auf Anfrage mitgeteilt wurde, sei am Dienstagabend gegen "die Geheimheit der Wahl" verstoßen worden. So sei es eben falsch, wenn das Ankreuzen auf dem Wahlzettel am gemeinsamen Versammlungstisch stattfindet. Beanstandet wurde weiter das unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgenommene Auszählen der Wahlzettel. "Daher ist die Wahl ungültig", heißt es in einer Pressemitteilung von Pressesprecherin Elisabeth Schulte-Kuhnt.

Der nächste Versuch zur Wahl eines Stellvertreters werde nun in der Ausschusssitzung am 10. März unternommen. Dann wird auch eine Mitarbeiterin des Sitzungsdienstes zugegen sein, um mit ihrem Wissen bei Fragen beraten zu können.

In der Vorlage zur Wahl des Stellvertreters war die Wahlprozedur eigentlich genau beschrieben worden. Trotzdem kam es zu den Unregelmäßigkeiten. Der Bauausschuss setzt am 28. Januar um 19 Uhr die unterbrochene Sitzung in Stolzenhagen fort.