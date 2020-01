Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Es gibt Bereiche in der Stadt Neuruppin, in denen es einen großen Nachholbedarf bei Spielplätzen gibt. Etwa ein Drittel der rund 3 700 Kinder und Jugendlichen, die in der Kernstadt leben, finde in ihrem Wohnumfeld nicht genügend Spielplätze. Für etwa 40 Prozent der Kinder in Alt Ruppin gilt dasselbe. Außerdem ist seit Jahren nicht annähernd genug Geld in die Instandsetzung und Wartung der Plätze investiert worden. Das ist das Fazit der Spielplatzkonzeption, die am Donnerstagabend im Neuruppiner Bau- und Wirtschaftsförderausschuss vorgestellt wurde.

Defizitäre Bereiche

Vor allem beim Rheinsberger Tor, an der Alt Ruppiner Allee, in der Vorstadt Nord, an der Wittstocker Allee, in Binenwalde sowie in Bechlin bestehen laut Verwaltungsmitarbeiterin Ulrike Aßmann Defizite. Gründe dafür gibt es mehrere. Teilweise hat die Verwaltung in den dicht bebauten Gebieten Probleme, geeignete Flächen zu finden. Vor allem aber ist schlicht nicht genug Geld im Etat, um neue Anlagen zu planen.

50 000 Euro sind im Haushalt jährlich für Spielplätze vorgesehen. Doch allein die laufenden Kosten für die Wartung und Instandsetzung liegen höher. Zum Vergleich: die Anschaffung und Aufstellung der neuen Spielgeräte am Rosengarten hat 180 000 Euro gekostet. Hinzu kommt, dass Spielplätze zum Teil gefördert werden und damit eine Bindungsfrist zu beachten ist, die länger währt als die Lebensdauer der Spielgeräte. Um zu verhindern, dass die Areale nach und nach gesperrt werden müssen, wäre viel zu tun. "Bei zehn Jahren Lebensdauer eines Spielplatzes müssten jedes Jahr in Neuruppin 4,5 Spielplätze grundlegend erneuert werden", so Aßmann.

Drei Handlungsfelder

Das ist seit Jahren nicht möglich gewesen. Dementsprechend hat sich inzwischen ein großer Investitionsstau gebildet, konstatierte sie. Um das zu ändern, listet die Konzeption drei wesentliche Handlungsfelder auf. Erstens müssen der Unterhalt und die notwendigen Investitionen gesichert werden. Zweitens gilt es, die Defizite bei der Abdeckung mit Spielplätzen zu beheben. Drittens muss nach einer Veränderung der DIN-Norm darauf geachtet werden, neue Qualitäten bei der Gestaltung zu schaffen. Dabei gilt inzwischen auch eine Nutzerbeteiligung im Planungsprozess.

Geld wird gebraucht

"Ich hoffe, Sie denken in einem halben Jahr daran, wenn wir über den Etat sprechen. Wir müssen mehrere hunderttausend Euro in den Haushalt einplanen", mahnte Siegfried Wittkopf (BVB/FW) nach der Vorstellung des Konzepts. Dabei gehe es mitnichten nur um Flächen für Kinder, wie Siegfried Pieper (SPD) anmerkte. Vor allem in den Ortsteilen, aber auch anderswo seien die Plätze Orte der Begegnung, an denen sich auch Großeltern und Eltern aufhalten. Dementsprechend müssten sie als Generationenspielplätze gesehen werden. Das wird laut Aßmann gerade in den Ortsteilen bereits mitberücksichtigt, etwa beim barrierefreien Zugang zu den Arealen und bei Sitzmöglichkeiten im direkten Umfeld der Anlagen.