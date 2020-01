Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Im Abstiegskampf will Trainer Jürgen Klinsmann vor dem Spiel von Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga am Sonnabend beim VfL Wolfsburg möglichst wenig rotieren, um Stabilität zu gewinnen.

Im Angriff ist dies indes aus Leistungsgründen notwendig, in der Defensive dagegen, weil Dedryck Boyata sich wegen Reklamierens seine fünfte Gelbe Karte einfing. Damit ist das Duo Boyata/Karim Rekik, das der Coach nach der Vorbereitung favorisierte, erneut gesprengt.

Gegen Bayern fehlte der Niederländer Rekik angeschlagen, nun der belgische Nationalspieler. Dabei sollte dieses Duo Stabilität bringen. "Beide verfügen über große Erfahrung. Boyata ist als Leader auf dem Platz wichtig und Rekik ist schon richtig gefordert worden", sagt Klinsmann. Immerhin steht der 25-Jährige gegen Wolfsburg zur Verfügung.

Stark oder Torunarigha

Wer an seiner Seite aufläuft, wollte der 55-Jährige nicht verraten. Jordan Torunarigha startete gegen die Bayern, aber es könnte auch die Stunde für Niklas Stark schlagen. Klinsmann macht dem Nationalspieler jedenfalls Hoffnung. "Er ist die logische Schlussfolgerung, es schaut gut aus", sagt der Coach über den Innenverteidiger. "Er hört gut zu, setzt die Dinge schnell um. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten." Dass der Berater von Stark sich bereits nach einem Wintertransfer für seinen Schützling erkundigt habe, weil dieser den EM-Zug verpassen könnte, wollte Manager Michael Preetz nicht bestätigen. "Er muss seine Chance nutzen, wenn sie kommt. Mit guten Leistungen im Verein fährt er auch zur EM", glaubt Klinsmann.

Im Sturm herrscht kräftige Flaute. Javairo Dilrosun raubt dies bereits den Schlaf. "Wenn ich abends im Bett liege, denke ich lange über die Spiele nach und darüber, was ich besser hätte machen können", sagt der Niederländer. Dabei ist zu viel Nachdenken bei Stürmern oft die Wurzel allen Übels. Klinsmann hat aber Hoffnung: "Manchmal kommt diese Wut, die in dir hochkommt, in die richtigen Kanäle und dann Boom: Auf einmal klappt’s und er ist drin, dann kann es sein, dass du einen Lauf bekommst."

Auf diesen Lauf wartet der Tabellen-14. sehnsüchtig – und dass der Knoten zum Beispiel bei Davie Selke platzt. Zuletzt war der viel defensiv arbeitende Ex-Leipziger gesetzt, hat aber in 18 Saisonspielen erst einen Treffer erzielt. Ob der 25-jährige Angreifer nach der dürftigen Leistung im Bayern-Spiel noch eine Bewährungschance erhält, ist fraglich. Möglich ist, dass Dodi Lukebakio von der rechten Außenbahn in die Zentrale rückt. Mit vier Liga-Treffern ist er der beste Hertha-Schütze der Saison.