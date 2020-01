Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Gute Laune, Frohsinn und Heiterkeit – dafür steht der Karnevals-Klub Havelnarren seit mehr als einem halben Jahrhundert. Und das, ohne dass auch nur ein bisschen Luft gewichen wäre. Beweis dafür ist das randvolle Programm der Havelnarren, das in nicht einmal mehr zwei Wochen unter dem Motto "50 + 1. Da liegt was in der Luft" volle Fahrt aufnimmt.

Ganze zehn Abendveranstaltungen nach rheinischen Ideal mit Prinzenproklamation, Bütt, Gardetanz, ausgefeilte Tanzshows der KCH-Garden, scharfzüngiger Comedy und Gesang garantieren beste Unterhaltung in der 51. Saison. Gefeiert wird am 8., 15., 21. und 22. Februar von den Abendstunden bis in die Nacht.

Wer es hingegen etwas gesitteter mag, kommt bei der der Ü50-Nachmittagsveranstaltung am Sonntag, 9. Februar, ab 14.31 Uhr auf seine Kosten. Bei Kaffee und Kuchen wird ein gemütliches, aber nicht weniger vergnügliches Karnevalsprogramm geboten, das sogar die Enkel mitreißt.

Die "Magie der Travestie" erwartet alle Besucher dann pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar: Der "Kerleval verrückt" zeigt sich in diesem Jahr von seiner zarten und lieblichen, bunten und schillernden Seite: Nach Stippvisiten in der Notaufnahme, im Wilden Westen und auf dem Kreuzfahrtschiff zieht es das Kneipentheater des KCH in dieser Saison in seine Stammkneipe "Zum frivolen Jeck" – festlich geschmückt mit glitzernden Wolken unter der Decke des Brandenburger Stahlpalastes.

Voll auf ihre Kosten kommen alle kleinen Karnevalsfans zudem am Freitag, 21. Februar, wenn im Stahlpalast die große "KIKA Party" gefeiert wird – inklusive Polonaise, Pfannkuchen, Gesang und Tanz, wie es sich für eine tolle Karnevalsfeier gehört.

Einen gelungenen Abschluss der offiziellen Karnevalssaison bietet dann die große "We are family"-Rosenmontagsparty am 24. Februar, bei der alle Aktiven des Vereins noch einmal mit dem treuen Publikum feiern. Und das Beste: eine Eintrittskarte aus der laufen Saison berechtigt automatisch zum Eintritt.

Und auch, wenn mit dem zünftigen Fischessen am Aschermittwoch die fünfte Jahreszeit eigentlich vorbei ist: der KCH feiert weiter!Am 29. Februar hat das Männerballett des KCH seinen großen Auftritt auf der Stahlpalastbühne und am Freitag, 7. März, wird zur zweiten Auflage der großen "Mädchen, Mädchen"-Frauentagsparty geladen.