Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Krach! Bumm Bumm! Peng! man nehme ein knappes Dutzend AWU-Mülltonnen und setze dahinter Männer, die bereit sind, Krach zu machen. Und zwar im Takt. Schon ist ein ganzer Saal still, um wenig später in jubelnden Beifall auszubrechen. Einen solch furiosen Auftakt, wie ihn die Groove Onkels am Donnerstag im Stadtklubhaus lieferten, hat der Hennigsdorfer Neujahrsempfang in den 25 Jahren seiner Existenz noch nicht erlebt!

Das Besondere daran: Die Anfangsbegeisterung hielt den ganzen Abend über an. Ob Reden, Kurzinterviews oder die traditionellen Auszeichnungen: Es war nicht immer so, dass das Publikum (mit hungrigem Magen) die Geduld hatte, bis zum Schluss zuzuhören. Das neue Konzept wirkte wie ein Zauber. Als Bürgermeister Thomas Günther (SPD) mit seinem Stabschef Christoph Schneider und weiteren Rathausmitarbeitern den Abend geplant hatte, waren sie sich offensichtlich schnell einig: In des Bürgermeisters Rede muss nicht mehr jeder im Vorjahr investierte Euro erwähnt werden. Stattdessen hatte man sich mit "Natürlich Hennigsdorf" das sich in aller Munde befindliche Thema Umwelt geschnappt. In Kurzinterviews kamen drei Hennigsdorfer zu Wort, die sich auf ganz eigene Art und Weise um die Bewahrung der Schöpfung, wie es sicherlich der anwesende Pfarrer Clemens Liepe ausgedrückt hätte, kümmern.

Im nächsten Jahr wird ein anderes Thema dem Neujahrsempfang ein besonderes Gesicht geben. Welches, das wollte der Bürgermeister noch nicht verraten. "Wir haben aber schon einen Fünfjahresplan aufgestellt", sagte er. Meinte er das jetzt ernst oder war’s ein Scherz nach dem zweiten Kaltgetränk mit Alkohol?

Den Machern des Neujahrsempfangs ist offensichtlich nichts mehr heilig. Dieser könne auch mal, so der Bürgermeister, in einer ganz anderen Location stattfinden. Im Stahlwerk? Bei Bombardier? Die Naturbadestelle in Nieder Neuendorf fällt wohl jahreszeitlich bedingt aus. Das nun schon seit zwei Jahren amtierende Stadtoberhaupt ist also immer für eine Überraschung gut. Lassen wir uns überraschen!

Die Überraschung gelang übrigens auch kulinarisch. Alles aus der Region, lautete das Motto. Die zu Püree verarbeiteten Kartoffeln der Marke Adretta stammten vom Beetzer Acker, der Lendenbraten stammt von Hirschen, die zuvor durch Kremmens Wälder gestreift waren, und Linums Schärfe kam im Rettich gut durch. Ehe Sie jetzt lesend denken "Wie gemein, diese Köstlichkeiten aufzuzählen, die die meisten Hennigsdorfer gar nicht genießen konnten", räume ich gleich ein "Stimmt, aber ..." ein. Denn unter den geladenen Gästen waren sehr viele, die im Sport, in Kultur- und Sozialvereinen, in Kirchen oder bei der Feuerwehr dafür sorgen, dass Hennigsdorf bunt ist und bleibt. Vorwiegend waren es also Hennigsdorfer, die ihre Freizeit dafür geben, dass andere Spaß haben oder im Ernstfall Hilfe erhalten.

Mit Barbara Böttcher, Renate Boetticher und Gabriele Löschik wurden drei dieser Engagierten ausgezeichnet. Sie können sich jetzt eine Urkunde in ihre Schrankwand oder aufs Vertiko stellen, die den Titel Gemeinwesenpreis trägt. An dieser Stelle sei nochmals die Fantasie der Neujahresempfangs-Truppe erbeten: Muss die Auszeichnung einen so bürokratischen Namen tragen? Aber wie geschrieben: Keine Neujahrsempfangskuh ist mehr heilig. Ich bin aufs nächste Jahr gespannt!

Weitere Bilder in der Fotogalerie auf www.moz.de