Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Nach über einem Jahr Pause geht es weiter: Ab sofort ist Nr. 52 der "Heimatkundlichen Blätter" des Arbeitskreises Stadtgeschichte erhältlich. Im Vorwort heißt es: "Liebe Leserinnen und Leser, nach dem Tod von Sven Kornisch ruhte für einige Zeit die Herausgabe der Heimatkundlichen Blätter. Der Hauptakteur ‚ging von Bord‘, ohne Sven Kornisch schien das Projekt am Ende. In Erinnerung an seine Person und aus Liebe zur Heimatkunde fand sich im Spätsommer 2019 eine neue Redaktion zusammen. Ziel ist es, die Heimatkundlichen Blättern in bewährter Tradition fortzuführen, um ihnen als Leser eine Breite an heimatkundlichen Themen aus Westbrandenburg zu präsentieren." Die Neuerscheinung geht einher mit der frohen Botschaft, dass das Heft nun wieder regelmäßig vierteljährlich erscheinen soll. "Wenn keine Änderungen nach der nächsten Jahreshauptversammlung des Arbeitskreises im Januar 2020 durch die Mitglieder gewünscht werden, sollen die Hefte einmal im Quartal erscheinen", bestätigt Hobby-Historiker Stefan Menzel. Die neue Blatt-Redaktion hofft, dass das bisherige Autorenkollektiv den Heimatkundlichen Blättern mit

interessanten Artikeln verbunden bleibt. Sven Kornisch hatte es grandios verstanden, die Historiker zu vernetzen und Ortschronisten einzubinden. Daran wollen seine Nachfolger anknüpfen: "Jegliche Unterstützung der Heimatkundlichen Blätter ist uns selbstverständlich sehr willkommen. Anregungen, Hinweise und Artikel können Sie gern unter folgender Mail senden: heimatkundlicheblaetter@freenet.de."

Am 52. Heimatblatt haben erstmal vertraute Namen mitgewirkt: Stefan Menzel, Klaus Heß, Hans-Georg Dachner, Mario Steinbrink. Torsten Kirchhoff und Ralf-Stephan Rabe. Ihre Themen sind u.a. Brandenburger Kraftfahrzeugkennzeichen im Wandel der Zeit, der Wasserflugbetrieb über Brandenburg, Carl Reichstein – Ehrenbürger der Stadt Brandenburg, Carl Reuscher – ein Brandenburger Oberbürgermeister, die Zuckerfabrik Fritz Brandt & Söhne und der Friedenskreis "Weiße Taube" Brandenburg. Erhältlich für je 3,50 Euro u.a. bei Foto Rohr am Nicolaiplatz, Tabak-Schulze in der Hauptstraße, in der Apotheke am Neustädtischen Markt sowie in der Wichern- und Thalia-Buchhandlung.